Fan le regala a Sugey Ábrego una camioneta de lujo: "Ando escoltada... el poder corrompe"

Sugey Ábrego cada día es más popular por su contenido erótico, motivo por el cual uno de sus fans le regaló una camioneta de lujo, cosa que alarmó a la famosa, quien tuvo que contratar escoltas para su seguridad.

Así lo narró Sugey Ábrego a lo medios, mismos a los que les dejó claro que devolvió el vehículo por más bonito que estuviera, por temor a que ese fan fuera un criminal, que además ya sabe dónde vive, pues se la dejó en la puerta de su casa.

“Creo que es la primera vez, y ustedes lo van a ver, yo ya vengo escoltada, no era el tipo de persona que hacía eso, pero he tenido que recurrir a la seguridad evidentemente. Hace como quince días uno de estos fans me mandó de regalo una hermosa camioneta a mi domicilio, y eso pone la llaga de que la dignidad no tiene precio”, narró la famosa.

“Sugey Ábrego es una fantasía y que averigüen mi dirección, pues es un halago despertar las fantasías, pero también tengo que resguardarme... a lo mejor lo sacaron de mis redes sociales (su dirección), por eso ya ando con escolta”, abundó la modelo.

Sugey Ábrego agregó que su manager le contó que lo había estado contactando para enviarle la camioneta: “ya había pasado una semana que habían buscado a mi manager y que le habían dicho que querían hacerme llegar esto, que no tenía yo que hacer ninguna cita ni ninguna contratación y obviamente mi manager no acepta nada si no es por contrato y de repente después de esto, llegó a mi casa”.

Finalmente, la famosa dejó claro que no quiere que nadie piense que tiene poder sobre ella sólo por darle camionetas o regalos de lujo:

“Recordemos que el poder corrompe y creo que hay que mantener esa línea, simplemente esperar que no tomen la devolución como un enojo, pero simplemente a través de e-mail agradecieron la atención y así como llegó, le dijeron al valet que se la llevara”, concluyó.