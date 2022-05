Sugey Ábrego revela que vende su ropa interior usada por petición de fans

Tal parecer ser que a Sugey Ábrego le está yendo de maravilla con su plataforma de contenido erótico, pues la famosa reveló que diversificó el negocio y que vende su ropa interior usada, pues sus fans se lo estuvieron solicitando.

Así lo compartió Sugey Abrego a los medios de comunicación, a los cuales señaló que deleita a sus más grandes fans con su “merch”.

“Muchos van a decir que qué cosa tan cochina, pero hay mucho voyerista y ellos fueron los de la idea. Me pidieron por Instagram fotos de mis pies, mis calzones usados y entonces dije: ‘Se los voy a dar con la foto, el perfume que uso en una caja especial y se les manda con una foto del tamaño de un metro por 60 centímetros”, detalló.

Sugey Ábrego agregó que cada paquete es pieza única, y por lo tanto edición ultra limitada, por lo cual los interesados no pueden dejar pasar la oportunidad.

“Se los mandamos como algo único y especial por el costo de la prenda y es prenda única”, remarcó.

Finalmente, la famosa afirmó que él éxito de su página de contenido adulto la hace sentir que es muy querida y eso le encanta.

“Me hace sentí halagada, empoderada, me hace sentir sensual, atractiva y me hace poner atención en casting y en cosas desde la comodidad de mi casa sabiendo que tengo una certeza económica porque no lo puedo negar, ha sido el mejor negocio que empecé en diciembre”, finalizó Ábrego.

