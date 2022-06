Sugey Ábrego confiesa que su exesposo la intentó matar: "Él intentaba aventarme del coche" (VIDEO)

La actriz y conductora Sugey Ábrego contó que en su matrimonio con Enrique Durán sufrió violencia, maltrato y que hasta él la intentó matar, pues la quiso aventar del auto en movimiento en distintas ocasiones.

A través de una entrevista que Sugey Ábrego ofreció a Gustavo Adolfo Infante en el programa El minuto que cambio mi destino, la también playmate recordó que conoció a su esposo trabajando y que después de seis meses él le entregó el anillo, sin embargo, un episodio violento la hizo reconsiderar la decisión de estar con él.

Exesposo de Sugey Ábrego la intento aventar del auto 3 veces

Sugey Ábrego recordó que su exesposo tenía un problema con el alcohol y que tras ir a una fiesta él se excedió de copas y no la dejó manejar por lo que el sujeto comenzó a conducir en mal estado y le abrió la puerta del coche y la intentó aventar del auto en movimiento.

El sujeto se excusó y dijo que no se acordaba, incluso ella quiso creerle y él prometió internarse para superar el problema de alcoholismo.

Después de que él “se rehabilitó” regresaron y se casaron cuatro meses después. Sugey Ábrego dijo que durante tres años no tuvieron problemas, ella compró un departamento que pagaba con su exclusividad y se lo llevó a vivir con ella.

“Fueron tres años súper padres, digo tres años porque 'vámonos de viaje' y cada fin de semana, pero yo no me daba cuenta que nos íbamos en la camioneta de Sugey, con el chofer de Sugey", contó la playmate.

Sin embargo, en un viaje a Acapulco se vuelve a repetir el episodio de la camioneta en el que su ex esposo la intenta aventar del auto.

"Es un tramo como de 15 minutos... En todo ese tiempo él me tenía con la puerta del coche abierta y yo iba casi en el piso de la carretera... Él intentaba aventarme del coche, yo iba sostenida con la puerta abierta todo ese tramo con las curvas", dijo Sugey Ábrego.

La conductora contó que finalmente ocurrió otra vez el incidente y en ese momento ella le llamó a su mamá para que se enterara de la situación y porque “si me mata, por lo menos mi mamá va a saber quién lo hizo y mi mamá estaba escuchando todo, (Enrique Durán) me insultaba, me zangoloteaba en el coche", contó la actriz.

Después de eso Sugey Ábrego decidió divorciarse definitivamente, luego de que su mamá le dijera que dejara ese matrimonio porque no quería que le hablaran para decirle que la actriz había muerto.

Sugey tomó terapia y se dio cuenta que desde el inicio su exesposo tenía comportamientos violentos, pero no los notó.