¿Quién era y de qué murió Robbie Coltrane, Hagrid de Harry Potter?

Robbie Coltrane, actor que quedará inmortalizado en la cultura popular por interpretar a Hagrid en la saga “Harry Potter”, murió a los 72 años, dejando a todo el mundo en un luto sin magia.

La noticia la dio a conocer su agente a la BBC; señaló que Robbie Coltrane dejará un gran legado de alegría a los niños de las generaciones por venir.

Hoy, esta frase tiene más sentido que nunca... Hasta siempre, Robbie Coltrane; eterno, Rubeus Hagrid. ✨✨ pic.twitter.com/R4PAskdVlS — CÁMARA Y ACCIÓN (@camyaccion) October 14, 2022

"Robbie probablemente será mejor recordado en las próximas décadas como Hagrid... un papel que trajo alegría a niños y adultos por igual, provocando un flujo de cartas de fans cada semana durante más de 20 años", dijo su agente.

Hasta ahora no se ha revelado la causa de muert del actor

¿Quién era Robbie Coltrane?

El nombre real de Robbie Coltrane era Anthony Robert McMillan y nació el 30 de marzo de 1950 en Glasgow, Escocia.

"Puede que estés viendo Harry Potter dentro de 50 años. Desafortunadamente, yo ya no estaré aquí. Pero Hagrid sí lo estará".



Descanse en paz, Robbie Coltrane ❤ pic.twitter.com/a4mHoEQuSn — Geek Zone 🍿 #SheHulk #BlackAdam (@GeekZoneGZ) October 14, 2022

no te pierdas: Silvia Pinal: Así fue la devastadora muerte de su hija Viridiana Alatriste

Después de graduarse de la Escuela de Arte de Glasgow, continuó sus estudios de arte en Moray House College of Education en Edimburgo.

Los primeros papeles que Coltrane tuvo fueron en producciones como incluyen “Flash Gordon”, “La víbora negra” y la serie “Keep It in the Family”. Participó en comedias como “A Kick Up the Eighties”, “The Comic Strip” y “Alfresco”.

Uno de sus papeles más importantes fue el del doctor Dr. Edward "Fitz" Fitzgerald, un psicólogo criminal antisocial con un don para resolver crímenes, en la serie “Cracker”, por el cual ganó tres veces el BAFTA a Mejor Actor de TV.

No obstante, el personaje que lo inmortalizó para siempre es el de Rubeus Hagrid en la saga de “Harry Potter”, un mago mitad gigante amante de los animales y aliado del “niño que vivió”.

Al inició de la historia, Hagrid era el guardián de las llaves y los terrenos de Hogwarts, tras ello se convirtió en profesor de Cuidado de criaturas mágicas y finalmente en un miembro de la Orden del Fénix.

Hoy ha muerto una parte de mi infancia con la partida de Robbie Coltrane. Aunque ya no estés, Hagrid siempre estará con nosotros. pic.twitter.com/pOjbTrWoPF — 🎴 (@EleHwang_) October 14, 2022

Otro de los papeles sobresalientes de Robbie Coltrane fue Valentin Zukovsky en las películas del 007 “Golden Eye” y “The World Is Not Enough”.