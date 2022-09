¿Quién era y de qué murió el rapero Coolio, conocido por "Gangsta's Paradise"?

El rapero Coolio murió a los 59 años de edad en Los Ángeles, Estados Unidos, así lo dieron a conocer medios de ese país.

De acuerdo con NBC el manager de Coolio, Jarez Pose, fue quien reveló la muerte del rapero, famoso por su éxito “Gangsta's Paradise".

¿De qué murió Coolio?

El artista, cuyo verdadero nombre es Artis Leon Ivey Jr., pudo haber muerto de un ataque al corazón, aunque aún no se ha dado a conocer la causa oficial de su muerte, informó la estación de televisión citando a Posey.

Según información de TMZ los paramédicos fueron llamados a una casa en Los Ángeles alrededor de las cuatro de la tarde por una emergencia médica y cuando llegaron allí declararon que Coolio había muerto.

Hasta el momento no se encontraron drogas en la escena de la muerte de Coolio. Se realizará una autopsia y una prueba de toxicología para determinar una causa oficial de muerte.

¿Quién era Coolio?

Coolio apareció en la escena del rap de Los Ángeles a finales de los 80, pero explotó a nivel nacional en 1995 cuando lanzó "Gangsta's Paradise" para la banda sonora de la película de Michelle Pfeiffer, "Dangerous Minds". La canción alcanzó el número 1 y permaneció allí durante 3 semanas.

Si bien, el tema se convirtió en su éxito característico, Coolio tuvo varios otros, incluido "Fantastic Voyage" de 1994, que alcanzó el puesto número 3 en la lista Hot 100 de Billboard, así como "1,2,3,4 (Sumpin' New) y "It's All the Way Live (ahora)".

Coolio también tuvo una aparición especial en la serie de La Niñera de Fran Drescher, en donde se interpretó a él mismo.