Santa Fe Klan reaparece tras su detención en Manzanillo: "Estamos bien, raza"

Santa Fe Klan causó polémica luego de que se reportó que fue detenido en Manzanillo, Colima, tras haber hecho unos disparos al aire; ahora, el famoso reapareció para hablar de lo ocurrido.

Y es que medios locales señalaron que el rapero había sido detenido por la justicia, luego de salir de un bar y echar unos tiros al aire; incluso se señaló que sus escoltas lo intentaron esconder de la policía para que no se lo llevaran.

Ahora, Santa Fe Klan rompió el silencio y habló acerca de lo ocurrido, a través de un video que compartió en sus redes sociales.

"Que buena grabación la de ayer!! jajaja, No hablen si no saben. Estamos más que bien raza, no se preocupen", señaló en sus historias de Instagram, junto a un clip en el que se aprecia que está en un set.

Y es que el famoso estaba en dicha ciudad grabando un video musical, por lo que su “detención” es parte del clip; tras ello anunció el lanzamiento de su canción "Un Domingo".