Viuda de Xavier Ortiz revela que su hijo atentó contra su vida: "Quiero ver a mi papá"

La muerte de Xavier Ortiz ha sido muy dura para sus seres queridos, en especial su hijo, quien, de acuerdo con la viuda del famoso, atentó contra su vida debido a la tristeza que siente por la ausencia de su padre.

En entrevista con los medios, Carisa de León, viuda de Xavier Ortiz, reveló que su pequeño intentó acabar con su sufrir, pero afortunadamente no le pasó nada.

“Tuvo una situación en donde puso su vida en peligro en la escuela. No sé cómo, pero afortunadamente ni un raspón tuvo", narró.

"Fue consciente y por eso ahora la escuela nos condicionó y estamos trabajando en ello”, agregó la viuda de Xavier Ortiz.

“Me da mucho gusto que ni un raspón, el director de la escuela estaba muy asustado y me dijo: ‘no puedo creer que ni siquiera se raspó’, y cayó de una manera que no nos explicamos cómo no le pasó nada”, agregó Carisa de León.

Cuando la expareja de Ortiz le preguntó su hijo por qué intentó arrebatarse la vida, este le respondió: “es que yo quiero ver a mi papá”.

Caris de León señaló que su pequeña ya está en terapia y que, como parte de su tratamiento, de tomar baños de sol, hacer ejercicio y convivir con otros niños de su edad.

"Para que vaya a sus terapias sus hermanos están al pendiente de él, entonces si por algo él se despertara y nadie nos diéramos cuenta, los perros se levantan y ladran", abundó.