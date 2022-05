Mon Laferte confiesa que intentó quitarse la vida: "Tomo antidepresivos y estoy dándole pecho a mi bebé"

Mon Laferte rompió el silencio y reveló que hace tiempo intentó suicidarse, debido a la severa depresión que padecía.

Así lo contó Mon Laferte en el programa “Netas divinas”, lugar en el que, sin entrar en grandes detalles, contó aquel complicado episodio de su vida.

“Me dio una depresión horrible hace muchos años. No sé, yo creo que era lo acumulado de la vida, intenté suicidarme hace muchos años, entonces de ahí yo nunca he dejado los antidepresivos por mi psiquiatra que me dice que no, que no es momento”, contó Mon Laferte.

Asimismo, la famosa contó que actualmente toma antidepresivos y que aún así está amamantando a su bebé, pues su doctor se lo permitió.

“Yo pensé que podría tener depresión. Yo tengo que decirles que tomo antidepresivos y estoy dándole pecho a mi bebé, pero mi doctor me dejó”, señaló Mon Laferte.