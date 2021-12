Mon Laferte: cambios físicos del embarazo me parecen mágicos

La cantante y compositora Mon Laferte camina por una calle empedrada de Tepoztlán, Morelos, rumbo a la galería que lleva su nombre, un proyecto que inició en medio de la pandemia de Covid-19 para apoyar a artistas locales. Son unos cuantos pasos, se toma de la cintura para apoyarse al caminar y acaricia su pancita.

Ingresa a la Galería Mon Laferte, donde hace un espacio para recibir a La Razón. Se le ve sonriente, está en sus siete meses de gestación y pronostica que 2022 será un año muy fructífero para ella: está a dos meses de dar a luz, por primera vez subastará una de sus obras en una feria de arte de París y tiene en mente una gira de conciertos, adelanta.

No es para menos, por primera vez obtuvo una nominación al Grammy anglo por su disco SEIS, en el que celebra las raíces de la música mexicana. Después de ser la joven que en su llegada a México cantaba y tocaba covers en el bar La Casona, de Veracruz, donde hizo sus pininos en nuestro país, ahora compite en la categoría Mejor Álbum de Música Regional al lado de grandes: el recién fallecido Vicente Fernández, referente indiscutible de la canción ranchera, además de Natalia Lafourcade, Christian Nodal y Aída Cuevas.

Después de un 2020 en el que estuvo confinada por la pandemia, la intérprete de “Tu falta de querer” volvió a los escenarios: desde una gira por Estados Unidos hasta su presentación en el festival Pa’l Norte, en Monterrey, Nuevo León, el primer encuentro musical que regresó en México tras la paralización de los espectáculos en vivo; y tres shows en el Teatro Metropólitan con sold out.

Se presentó en el escenario de los Latin Grammy, donde se alzó con un gramófono, el de Mejor Álbum Cantautor, por SEIS, con lo cual sumó cuatro galardones en su trayectoria y se convirtió en la artista chilena con más premios. No sólo eso, este mismo año lanzó 1940 Carmen, “un disco muy personal, cuento un poquito a través de las canciones sobre mi etapa de deseo de embarazarme… Toco temas que nunca he querido hablar públicamente, cuento mi historia de niña adolescente, donde sufrí abuso por muchos años por una persona (‘A crying diamond’)”, ha dicho.

He estado pintando, en enero estaré participando en una feria de arte en París, también va a ser mi primera subasta de una obra ahí. Estoy pintando en mis ratitos libres, porque para mí la pintura es muy terapéutica, no he dejado esto

Mon Laferte , Cantante

Pese a su muy activo 2021, comparte que no ha dejado de pintar en sus ratos libres, porque para ella es terapéutico. En su taller ha tomado pinceles para hacer una especie de crónica pictórica de lo que ella llama “los cambios mágicos” que ha experimentado su cuerpo con el embarazo.

En este ámbito también estuvo muy activa, en abril formó parte de la exposición Art in mind, en Londres, Inglaterra. Dos meses antes presentó Procesión, en la Galería Bahía Utópica en el Centro Alegre, Valparaíso, Chile.

Este año tuviste conciertos, dos discos, vas a ser mamá, ¿cómo definirías que fue 2021 para ti? Fue un año hermoso, personalmente y laboralmente, por un lado estuvo el tema de la maternidad, el embarazo y laboralmente dos álbumes (SEIS y 1940 Carmen) y conciertos nuevamente después de todo el tema pandémico. Fue un 2021 increíble, de mucho aprendizaje, como de explosión siento yo después de estar un año en completo en receso, en casa sin salir.

Otra de tus pasiones es la pintura, ¿en este año tan activo has tenido oportunidad de seguir pintando? He estado pintando, en el mes de enero estaré participando en una feria de arte en París, también va a ser mi primera subasta de una obra ahí. Estoy pintando en mis ratitos libres, porque para mí la pintura es muy terapéutica, no he dejado esto, todo el tiempo me voy a mi taller, he encontrado el espacio para pintar este año.

Tu obra se enfocaba en temas sociales, pero también aspectos personales, ¿esto ha cambiado con la maternidad? La verdad es que en el último tiempo he estado pintando mucho con todo lo que tiene que ver con el embarazo, como es algo muy nuevo para mí, el tema hormonal, todos los cambios mágicos que tiene el cuerpo de una mujer en la gestación es lo que he estado experimentando en la pintura, también estos cambios físicos que me parecen mágicos. ¡No lo puedo creer!, ahora tengo siete meses y no puedo creer que tengo un ser adentro, ¡me vuela la cabeza!

Estás nominada al Grammy el próximo año, vas a tener a tu bebé, ¿cómo vislumbras el 2022? Creo que va a ser un año muy lindo, fructífero, espero que sea así. Además de la maternidad supongo que estaré de tour lo más que pueda, porque mi álbum 1940 Carmen es muy reciente.

¿Cuántos meses esperarás después de dar a luz para volverte a subir a un escenario? No sé, todavía estoy planeando, pero sí espero estar de tour, porque es muy linda la experiencia de estar sobre el escenario. Los conciertos que tuve este año fueron increíbles, no me la creía.