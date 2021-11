Mon Laferte confiesa que sufrió abuso sexual: "Me  hace sentir culpable"

La cantante Mon Laferte promociona su nuevo disco 1940 Carmen y reveló que los temas que compuso son autobiográficos y uno de ellos habla sobre el abuso sexual que vivió cuando ella tenía 13 años.

"Yo estaba en hormonas fatal, llevaba ya un montón todo el tiempo. Era un 'shot' diario de hormonas y estaba muy sensible. Todo lo que escribí o hice no tiene mucho plan realmente. Fue explosivo de mi parte querer hacer un disco", dijo Mon Laferte en entrevista para la agencia Efe.

Mon Laferte rompe el silencio

Dijo que por primera vez se atrevió a hablar de temas muy personales como el caso de abuso sexual.

"Hay temas que me atreví a abordar porque estaba hormonal. Yo decía que estaba bien, pero estaba para arriba y para abajo, con calores. Muchas pequeñas cositas que pasan que finalmente afectan", explicó la cantante.

Mon Laferte compuso la canción "A Crying Diamond", que relata de una manera directa y cruda -aunque esto se puede ver en todo el disco, con un fondo musical mucho más simplificado que en sus trabajos anteriores- un abuso que, narra la cantante, sufrió durante cinco años de su vida cuando iba empezando en el mundo de la música siendo adolescente.

"Es algo (sobre lo) que creo que nunca me habría atrevido a hacer una canción ni a contarlo, pero estaba tan ultrasensible que escribí esa canción", relató con una sorprendente simpleza.

"Ahora me siento increíble, estoy feliz, me siento valiente y me gusta eso... Me doy cuenta que me ha servido y me sirve cantarla porque también he llevado ese peso muchos años conmigo. Y me cuesta hablarlo, me hace sentir a mí culpable. Esto es algo como escarbar un poquito de otra manera y quitarme culpas", señaló Mon Laferte.

Ahora Mon Laferte está a punto de convertirse en madre, y una canción que refleja eso es “Niña”, sin embargo, dijo, en todo el disco solo en este tema mención la maternidad, pero no mencionó que tenía miedo de no ser mamá o de perder al bebé que espera.

