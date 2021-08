Mon Laferte revela que está embarazada... pero tiene miedo de perder al bebé

La cantante Mon Laferte sorprendió a sus fans al anunciar que tiene 10 semanas de embarazo, aunque se dice temerosa de perder al bebé.

Mon Laferte publicó un video de seis minutos en el que habla de su embarazo, dijo que llevaba un año intentándolo, tras someterse a tratamientos de hormonas. “Hace un año que llevo intentando embarazarme. Es un deseo que me vino a los 30 y tantos, porque antes no quería tener un hijo”, comentó la cantante.

Asimismo, la intérprete chilena dijo que ha vivido muchos cambios de peso y de humor, que le han significado una serie de dificultades en medio de la pandemia.

Mon Laferte mencionó que siente miedo de perder al bebé, pues vivió un proceso difícil para lograrlo. “Estoy embarazada. No debería decirlo todavía porque aún no tengo los tres meses, debería esperar para contarlo. Pero ya no puedo. Siento que me saqué un peso de encima enorme ahora al hablar”, indicó.

Señaló que no podía seguir ocultándolo, porque además tiene una gira en puerta y por eso decidió compartirlo con sus fans.

Mon Laferte tiene miedo de perder el bebé

A través de otra publicación, Mon Laferte comentó que, aunque está feliz de poder embarazarse, tiene miedo de que el bebé no se logre, pero ha estado cuidándose mucho al respecto.

“Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así”, se lee en el mensaje en redes.