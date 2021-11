Héctor Parra no saldrá de la cárcel, revela su abogado ¿es culpable de abuso sexual?

El actor Héctor Parra, vinculado a proceso por los presuntos delitos de corrupción de menores y abuso sexual contra su hija Alexa, deberá seguir con su proceso legal en la cárcel, reveló su abogado, José Luis Guerrero.

El defensor legal de Héctor Parra señaló a “Ventaneando” que el caso actualmente sigue en una fase de investigación complementaria, la cual concluirá el próximo 13 de diciembre.

El abogado de Héctor Parra afirmó que esto es un paso más del procedimiento legal y que al finalizar la investigación complementaria, se determinará si el actor entrará a juicio.

“Esto es un paso que se da dentro de un proceso, pero no determina la responsabilidad de Héctor y eso tiene que quedar muy claro”, remarcó el defensor legal del famoso.

Por su parte, Daniela Parra, la otra hija de Héctor Parra, aseguró que el comunicado que emitieron los abogados de su hermana Alexa y Ginny Hoffman, el cual señaló que el Tribunal de Alzada no halló violaciones a los derechos del imputado, son “patadas de ahogado”.

“Como siempre lo he dicho son sus patadas de ahogado, ya no saben qué hacer. Si esto les favorece, obviamente lo iban a sacar, porque no tienen nada más qué hacer, no tienen nada más qué decir. Mi padre es inocente y esto que le están haciendo es una injusticia”, remarcó Daniela Parra.

rc