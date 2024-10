Jornada Laboral de 40 horas: Esta es la fecha límite en 2024 para que se apruebe la reforma en México

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, la duración máxima de horas a laboral en México, es de 48 horas a la semana. Sin embargo, en las últimos días ha tomado relevancia la propuesta laboral de reducir la jornada a 40 horas. Dicha iniciativa, ha emocionado a millones de trabajadores mexicanos, que están a la espera de una resolución.

La propuesta de la Jornada Laboral de 40 horas a la semana, está impulsada por el diputado José Alejandro Aguilar López, del Partido del Trabajo (PT). Asimismo, la iniciativa que busca modificar la estructura laboral actual se encuentra turnada en la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados en espera que sea estudiada y votada.

La Jornada de 40 horas podría beneficiar a millones de trabajadores. Foto: Pixabay / wal_172619

Cabe resaltar, que esta iniciativa está respaldada por Claudia Sheinbaum, presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que ha manifestado su total apoyo, incluso, la Jornada Laboral de 40 horas se encuentra en uno de sus 100 compromisos de gobierno para su sexenio, el cual corresponde de 2024 a 2030. Además, la doctora ha externado que se puede llegar a un acuerdo con los empresarios, para hacer la implementación de esta reforma laboral.

Pese a que esta propuesta beneficia a millones de rabajadores, no solo para un descanso, sino también para aumentar su productividad, aún no se da una solución. La razón es, porque los empresarios manifiestan preocupaciones sobre el impacto económico, y para algunos no habría un beneficio concreto. Ante esto, se tiene una fecha para que la Jornada Laboral de 40 horas avance a una aprobación.

Fecha límite para que se apruebe la Jornada Laboral de 40 horas

Para que dicha iniciativa se apruebe en este 2024, es necesario que la reforma laboral sea discutida y votada en la Cámara de Diputados el día 15 de diciembre de este año. Si no se logra una resolución en la votación, antes de esta fecha, la propuesta quedaría al aire, y los beneficiados, en este caso millones de trabajadores tendrían que esperar hasta el 2025 para conocer el veredicto.

Finalmente, para que esta Jornada Laboral de 40 horas se apruebe, es indispensable que los legisladores lleguen a un acuerdo con los empresarios. Así, que los interesados en esta nueva reforma tendrán que esperar hasta diciembre. A la vez, es importante mencionar, que las decisiones sobre esta propuesta es crucial para determinar el futuro del mercado laboral de México.