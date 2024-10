‘Nadie se burla de los mexicanos’, responde Sheinbaum a ‘risas’ en Harvard por reforma judicial

“Nadie se burla de los mexicanos” fue la respuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a las risas que se desataron contra la reforma judicial en una conferencia en Harvard, institución a la cual sugirió emprender una investigación al respecto.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, participó en un evento académico en dicha casa de estudios, donde al momento de exponer los requisitos que se pedirán a los aspirantes a jueces, ministros o magistrados, se escucharon burlas de parte de asistentes y con quienes compartía mesa.

Al respecto, la mandataria mexicana dijo que a ella le toca defender al país, por lo que respondió que con lo “buena” que es la escuela, debería indagar sobre las resoluciones que emite el Poder Judicial en México y que vulneran la Constitución.

leer más Elección de jueces y ministros será un ejemplo al mundo, asegura Claudia Sheinbaum

“Nadie se burla de los mexicanos y las mexicanas. El pueblo de México tomó una decisión. Y la elección de jueces, juezas... A mí me toca defender a mi pueblo y a mi país, y a mi patria. Y a todos los mexicanos también… ¿Por qué no hace una investigación Harvard sobre las resoluciones de que no se paguen impuestos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? O sobre los amparos que violan la Constitución. O sobre las liberaciones de delincuentes. ¿Por qué no se hace una investigación sobre eso? ¿Qué opina Harvard de que haya 50% de nepotismo en el Poder Judicial? ¿Qué opinan los grandes estudiosos de Harvard de ello? ¿Por qué? A ver si de eso les parece también simpático ”, cuestionó.

Aseguró que la reforma fue una decisión responsable para que en México haya justicia.

am