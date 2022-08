Santa Fe Klan explota tras recibir botellazo en concierto y patea al que lo golpeó (VIDEO)

El cantante Santa Fe Klan vivió un momento incómodo en uno de sus conciertos, ya que uno de los asistentes le arrojó una botella de tequila, mientras el rapero cantaba en el escenario.

Todo sucedió en un show que Santa Fe Klan dio en el Moody Center en Texas, Estados Unidos y todo quedó grabado en video. El rapero mexicano estaba interpretando una de sus canciones, cuando de repente, al escenario cayó una botella de tequila, que a decir de los fans que asistieron era de Don Julio.

En los videos difundidos en las redes sociales se observa que Santa Fe Klan se da cuenta de que la botella se dirige hacia él, por lo que camina para atrás y desvía con la mano el objeto de vidrio para evitar que le pegue.

En otro momento de la grabación se puede ver a Santa Fe Klan bastante enojado tras el incidente, por lo que el artista le pide a la gente de seguridad que saquen del lugar a la persona que le lanzó la botella. “Sácalo carnal ¿o no puedes?”, se escucha decir al cantante.

Sin embargo, Santa Fe Klan estaba tan molesto que terminó lanzando una patada al sujeto que le arrojó la botella al escenario.

Fans apoyan a Santa Fe Klan tras patear al que le lanzó la botella

Los fans de Santa Fe Klan demostraron su apoyo al cantante en el concierto y comenzaron a gritarle al sujeto que agredió al rapero. Pero el apoyo trascendió, ya que tras difundirse los videos, los usuarios de Internet no dudaron en también mostrar su apoyo al artista.

“La neta bien hecho, no tiene por qué dejarse”, “ No se pasen con Santa Fe, una persona sencilla”, “Con justa razón se molestó, puede salir lastimado”, Ánimo Santa Fe eres único no dejes que te provoquen”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.