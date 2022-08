Santa Fe Klan llora en pleno concierto por separación de sus papás: "Dejen atrás el orgullo" (VIDEO)

El cantante Santa Fe Klan conmovió a sus fans, luego de que rompiera en llanto en pleno concierto, tras hablar de la separación de sus papás.

A través de las redes sociales se difundió un video en el que Santa Fe Klan le dice a su público que interpretará un tema que compuso para sus papás.

“La neta voy a decir algo y no sé si lo tengo que decir o no lo tengo que decir, pero quiero que les avienten un grito a mis papás que tienen muchos problemas y ya no saben ni si quiera que hacer. ¡Ánimo! Dejen atrás el orgullo”, dijo Santa Fe Klan.

El artista señaló que su papá le pidió que compusiera la canción para dedicársela a su mamá.

“Esta canción se la acabo de mandar a mi papá, porque me dijo ‘hijo, estoy hasta la madre, extraño un chin… a tu jefa, vamos a cantar una canción tú y yo como el Vicente Fernández’ hasta me mandó el link y todo, me dice ‘escríbeme una rola que ando bien dolido, me siento muerto sin tu má’ y le dije, ‘ya se la escribí’ y se la mandé de volada”, contó Santa Fe Klan a sus fans.

Santa Fe Klan rompe en llanto en pleno concierto por separación de sus padres pic.twitter.com/UAKdHjWLpi — Lo + viral (@VideosVirales69) August 15, 2022

Después de pronunciar esas palabras, Santa Fe Klan interpretó el tema y el cantante no pudo contener las lágrimas, una mujer a su lado lo estaba abrazando para consolarlo.

Sin embargo, Santa Fe Klan no pudo aguantar sus sentimientos, pero intentó cambiar de actitud y se levantó del sitio del que estaba cantando para animarse con sus fans.