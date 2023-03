Gloria Trevi: Hacen petición para cancelar su concierto en el Auditorio Nacional ¡No la quieren!

Gloria Trevi abrió una nueva fecha para presentase en el Auditorio Nacional, sin embargo, algunos usuarios están en contra de ello e hicieron una petición en change.org para cancelar el concierto.

En Twitter se volvió tendencia el hashtag Cancelemos Gloria Trevi en el que se difundió la petición en la que señalan que es “inconcebible” que la cantante “siga libre”, tras haber estado en la cárcel por corrupción de menores, sin embargo, Gloria Trevi salió exonerada de dicho delito.

“Las mujeres no podemos permitir que los artistas sigan aprovechándose de su fama para lastimarnos, es por ello que es inconcebible que Gloria Trevi siga libre e impune, no sólo eso, si no que siga dando conciertos pisoteando a sus víctimas, recordemos que está enfrentando nuevas acusaciones en EEUU”, se lee en la petición del sitio web.

"CANCELEMOS A GLORIA TREVI":

Por quienes comparten la petición creada en ⁦@Change_Mex⁩. https://t.co/zqxcQrHqYq — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) March 2, 2023

Asimismo, la petición recordó el caso de Edgar Oceransky en el que el Auditorio Nacional canceló su concierto por acusaciones de abuso sexual, por lo que los usuarios piden que se aplique lo mismo a Gloria Trevi.

Usuarios se pelean por cancelación de Gloria Trevi

Hasta el momento la petición ha sido firmada por más de cinco mil personas y la meta es superar más de siete mil firmas.

Mientras tanto en Twitter los usuarios de Internet se están pronunciando a favor de la petición y han recordado entrevistas en las que salía Gloria Trevi con Sergio Andrade cuando los detuvieron en Brasil.

Por otra parte, los fans de Gloria Trevi acusan que la tendencia fue creada por bots y cuentas falsas, por lo que aseguran que el concierto de la cantante seguirá en pie.

No participo en tendencias pero veo “Cancelemos a Gloria Trevi” es tendencia.



Yo en corto: pic.twitter.com/vwC4dEAWK6 — Turbo Eddie 🤖 (@lefuelar) March 2, 2023