Gloria Trevi da mensaje en el Auditorio: "Estamos hasta la m... de gente que ataca a mujeres"

Gloria Trevi ofreció este fin de semana un par de conciertos en el Auditorio Nacional y la cantante aprovechó el momento para dar un mensaje, tras las nuevas demandas en su contra por corrupción de menores.

Hace unos días Gloria Trevi dio un concierto en Aguascalientes en donde se quebró y lloró frente a su público, quienes le expresaron su apoyo y le dijeron que “No estás sola”.

Gloria Trevi da mensaje en el Auditorio Nacional

El concierto en el Auditorio Nacional fue similar, Gloria Trevi también se conmovió y dio un largo mensaje en el que aseguró que va a luchar ante las nuevas adversidades que se le presentan.

“Ya estamos hasta su p... mad.., hartos de ver las noticias en la televisión, en las redes sociales, y ver la violencia, ver gente misógina que ataca a las mujeres, ver mujeres desaparecidas, ver gente que odia a la comunidad gay, que odia a las personas por su color de piel, que hacen diferencias por las clases social cuando todos somos iguales”, dijo Gloria Trevi en el comienzo de su mensaje.

Gloria Trevi reconoció que actualmente las personas ya no se quedan calladas. “Estamos hasta la ma…, y hay gente que levanta la voz, que ya no se quedan callados. Gracias, gracias a todos, muchísimas gracias. ¿Y saben qué? No faltan”, comentó la cantante.

Gloria Trevi señaló que no se va a dejar vencer ante la nueva demanda que enfrenta en Estados Unidos por corrupción de menores y le prometió al público echarle ganas por ellos.

La cantante prometió a sus fans que se van a sentir orgullosos de ella y posiblemente se refiere a que va a contar su verdad en la serie de Televisa.

“Gracias, que los necesito tanto, Dios los bendiga. Yo voy a luchar, se los prometo, como lo han visto desde hace ya muchos años y se van a sentir orgullosos de mí”, dijo.

El público, al igual que en Aguascalientes, la respaldó gritándole que “No estás sola”.