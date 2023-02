Gloria Trevi dice que no se arrepiente de lo que vivió con Sergio Andrade: "Él es quien tiene que arrepentirse"

La cantante Gloria Trevi habló por primera vez sobre lo que vivió con Sergio Andrade, cuando estuvo en la cárcel acusada de corrupción de menores y que posteriormente salió exonerada.

Gloria Trevi ofreció una entrevista en España al periodista Risto Mejíde, en donde rompió el silencio sobre el tiempo que estuvo en la cárcel.

Gloria Trevi lloró al recordar su estancia en prisión, pues aseguró que ahí se dio cuenta de que había mujeres que estaban pasando peores momentos que ella.

“Me di cuenta de que yo no podía decir que era la más infeliz del mundo porque ahí había mujeres que escasamente habían visto rayos de luz, de felicidad”, dijo la cantante entre lágrimas.

Asimismo, la intérprete de “Pelo suelto” habló de la muerte de su hija Ana Dalay, quien murió en Brasil, cuando ella y Sergio Andrade estaban prófugos de la justicia por corrupción de menores.

Gloria Trevi dijo que nunca se ha sabido la causa de muerte de la niña porque una de las mujeres que estaba con ella en el clan fue la que se encargó de decirle que Ana Dalay había tenido muerte de cuna y que todo lo que le contó a gloria Trevi había sido por instrucción de Sergio Andrade.

La cantante dice que ella cree que si es verdad que su hija tuvo muerte de cuna, pero nunca lo comprobó con algún doctor.

Gloria Trevi dice que no se arrepiente de lo que vivió con Sergio Andrade

El periodista Risto Mejíde le preguntó a Gloria Trevi que si tuviera la oportunidad de borrar su encuentro con Andrade y hacer su carrera de otra manera que no fuera con él, que si lo haría, y ella dijo que no.

“Es que tendría que borrar el recuerdo de mi hija y no me arrepiento porque si yo no hubiera pasado por esa situación -él es el que tiene que arrepentirse no yo- yo no tendría los tres hijos que tengo en este momento”, señaló Gloria Trevi.

“Me quedo con el dolor, pero también con el recuerdo de mi hija”, finalizó la cantante entre lágrimas.

KR