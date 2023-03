Chumel Torre acusa que abogados de Gloria Trevi amedrentan a su trabajadora: "Una bajeza"

Gloria Trevi demandó a Chumel Torres por haber hecho un chiste sobre ella en las redes sociales, pero al parecer la cantante habría demandado otra vez al influencer ahora por plagio.

Chumel Torres publicó un tuit en el que acusó a los abogados de Gloria Trevi de ir a la casa del youtuber para entregar documentos y amenazar a su trabajadora del hogar.

“A la atención de @GloriaTrevi Le pido de la manera más atenta diga a sus abogados que dejen de ir a mi casa cuando saben que no estoy y amedrenten a mi trabajadora del hogar. Me parece de una bajeza usar el poder para asustar a quién no tiene nada que ver en esto”, dijo Chumel Torres en su tuit.

El influencer escribió otro comentario en el que señaló que su equipo estaba en la disposición de atender a los abogados a la 1 de la tarde en Radio Fórmula.

¿Nueva demanda de Gloria Trevi contra Chumel Torres?

La revista TVNotas reveló que supuestamente los documentos que le dejaron a Chumel Torres en su casa.

“Lo único que supe fue que era un procedimiento legal donde sólo eran actuarios y le vinieron a notificar que no cumplió con una solicitud de presentación ante el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual), y nada más”, señaló un supuesto entrevistado de TVNotas.

Según la fuente Chumel Torres utilizó una canción de Gloria Trevi para hacer una broma sobre un político.