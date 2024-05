Candidatura cuestionada

Y quienes siguen de cerca el proceso electoral mexiquense nos aseguran que hay un candidatura impulsada por Morena que en cualquier momento podría estar en zona de riesgo, porque a quien la detenta no sólo lo han señalado por el famoso chapulineo que poco gusta a los morenistas de cepa, sino también por temas de violencia. Se trata de Jorge Álvarez Bringas, nos comentan, quien contiende por la presidencia municipal de Huixquilucan. El asunto tiene antecedente en declaraciones hechas por la hija de una exprimera dama, en un programa de entrevistas. “Tuve una relación de mucho tiempo muy fea… una relación tóxica, bastante abusiva de mucho abuso psicológico… un día me zangoloteó, me dejó los brazos marcados…”, señaló entonces la joven. El caso alimentó programas de farándula en los cuales el político rechazó lo expresado por la actriz. En medio de la contienda electoral el caso se ha puesto sobre la mesa, nos señalan.

Caso 2-0 Colmenares

Con la novedad de que el llamado auditor incómodo, Agustín Caso Raphael, consiguió una suspensión que le permitirá seguir en el cargo que tenía en la Auditoría Superior de la Federación. El funcionario obtuvo una suspensión provisional luego de interponer un amparo con lo que ha dado así un nuevo revés al auditor superior, David Colmenares, quien lo acababa de correr, según se ha dicho, por diferencias en la realización de las labores de fiscalización. Y es que el primero, tras su despido “por pérdida de confianza” ha acusado que la institución estaba en riesgo de ser capturada por intereses políticos. Caso Raphael, nos recuerdan, fue quien llevó a cabo la auditoría a la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en la que calculó un costo que entonces el Presidente desacreditó. Arrinconado, Colmenares entonces paró esa revisión. Uf.

Empujón a las inversiones

Es claro que en el tema de la atracción de inversiones entre los gobernadores del país hay quienes andan bastante movidos y otros más bien tirados en la hamaca. Lo anterior viene a cuento porque a quien se vio ayer, temprano, en las oficinas de la Agencia Nacional de Aduanas fue a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama. Y nos cuentan que su visita fue para recibir la autorización para iniciar operaciones del Recinto Fiscalizador Estratégico de Chetumal, la primera instalación de su tipo en la península de Yucatán, con la cual se establece un régimen que permite importar mercancías extranjeras en el que el pago de impuestos ocurre hasta la venta final. La mandataria estima que con esto arrancará una nueva etapa de inversión para la capital de la entidad, porque a la autorización de Aduanas se agrega el decreto presidencial de zona libre que implica estímulos fiscales. Ahí el caso.

Morena en Puebla revira

Y fue desde la trinchera morenista en Puebla donde salieron a cuestionar la intención que, aseguran, hay detrás de la denuncia que hizo el candidato de oposición a la gubernatura, Eduardo Rivera, quien el sábado pasado denunció que el fraccionamiento donde vive fue allanado por sujetos que amagaron a sus vecinas y advertían que al “político” le darían un plomazo. Integrantes de la dirigencia del guinda, que encabeza Olga Lucía Romero señalaron que el panista ocupa la mentira, la desesperación y el montaje y que evade la responsabilidad que alguna vez tuvo como edil precisamente de Puebla capital. La exigencia de la cúpula morenista poblana es que Rivera no se victimice. “Dejamos claro que Eduardo Rivera no es la víctima aquí. Las verdaderas víctimas son los ciudadanos que residen en la capital, que han sufrido las consecuencias de la inseguridad que prevaleció durante su gestión como alcalde”, dijeron. La indagatoria del caso sigue, aunque, por lo pronto, ahí el revire.

EU-México, desaparecidos y búsquedas

Y es en el tema de la búsqueda de personas desaparecidas, problema que ha crecido en los últimos años en el país, en el que Estados Unidos estaría colaborando con las autoridades de nuestro país. Y es que ayer tras sostener un encuentro con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, refirió, en un mensaje en sus redes sociales: “Productiva reunión con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, para que nuestros países sigan avanzando sus esfuerzos para abordar la migración y apoyar el trabajo de México en la búsqueda de personas desaparecidas”. También la Secretaría de Gobernación dio cuenta del encuentro en un comunicado en el que informó que entre los presentes había estado la presidenta de la Comisión Nacional de Búsquedas, Teresa Guadalupe Reyes. Ahí el dato.

Prisión preventiva

Interesante, nos dicen, la decisión que eventualmente tome la Corte sobre el tema de la prisión preventiva oficiosa. Y es que resulta que ayer, en una acción poco vista recientemte, los 32 gobernadores del país se pronunciaron en contra de que sea eliminada esa figura, que ha sido cuestionada por aplicarse de manera “autonomática”. Su argumento es que esta medida “responde a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos, procurar que el responsable no quede impune, así como lograr que sean reparados los daños causados por el delito”. Como se aprecia, nos hacen ver, la argumentación más que versar sobre derechos humanos antepone una cuestión práctica: el riesgo, dicen, de que personas acusadas de delitos graves queden libres y con ello afecten la situación de seguridad en el país. Uf.