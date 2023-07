Revelan que Andrea Legarreta 'se metía al baño a llorar' en los ensayos de Vaselina ¿por Erik Rubín?

Andrea Legarreta está atravesado actualmente su separación con Erik Rubín, la cual ha generado muchas dudas entre los fans de la ex pareja, pues están entre que sí y que no será definitiva. En medio de esto, se dio a conocer que la conductora de "Hoy" se encerraba en el baño para llorar durante los ensayos de la obra de teatro "Vaselina"... ¿por culpa del él?

Cabe recordar que actualmente está en funciones una versión de "Vaselina" con un elenco para nada juvenil, que incluye a famosos como María León, Angélica Vale, Yahir, Kalimba, Erik Rubín y Andrea Legarreta. Las críticas de los fans debido a esto han hecho que en redes llamen a la obra como "pomada para las reumas" o "riopan".

Andrea Legarreta como Frency en Vaselina Especial

Esta situación le causa gracia a los famosos que participan en el proyecto, pero lo que sí les afecta es que algunos la han pasado mal porque tienen años alejados de este tipo de escenarios, en los que las habilidades vocales y dancísticas son fundamentales.

Fue Diego Schoening quién reveló en el programa "Miembros al aire" que a Andrea Legarreta le ha costado literalmente muchas lágrimas lograr romperla en el escenario en la obra, pues a diferencia de sus colegas y ex marido, ella no se dedica a bailar profesionalmente. No obstante, la amiga de Galilea Montijo no se rindió, pues deseaba estar en "Vaselina" porque era un sueño que tenía desde que era una niña pequeña.

"Andrea quería entrar cuando era chiquita y resulta que por el baile no lo dio. Tú no tienes una idea lo que le costó a Andrea hacer 'Iremos juntos' y llegaban momentos en los que se metía al baño a llorar. Y es que yo para qué me metí, para qué lo hice", dijo el cantante.

Por ello, el famoso señaló los integrantes del elenco se ponían a apoyar a Andrea Legarreta, además de que le daban ánimos para que no tirara la toalla y lograra cumplir su sueño de juventud, el cual consiguió pues interpreta a Frenchy.

Andrea Legarreta Especial

"Era decirle: 'sí puedes'. A mí me tocó estar con ella y decirle: 'tú conmigo, primero voy yo y empezar porque no vamos a dejar que te caigas'", agregó el cantante en sus declaraciones.

Es por ello que los fans de Andrea Legarreta han celebrado su participación en el montaje escénico, pues deja ver su determinación y disciplina cada vez que sale ante el público. Incluso su hija Mía Rubín le envió un tierno mensaje en redes, en el que afirmó que, aunque el baile no se le da a su madre, lo logró.

"Mi mamá no baila, pero es increíble ver su determinación, todas las ganas que le ha puesto. Mi mamá está espectacular", externó Mía Rubín.