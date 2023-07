Daniel Sosa rompe el silencio sobre polémica con Richie O'Farrill

Hace unos meses hubo polémica en medios de comunicación por las declaraciones que emitió Ricardo O'Farrill, comediante de stand up, en contra de su amigo y colega Daniel Sosa. El cómico emitió graves acusaciones en contra de Sosa luego de presuntamente haber tenido un conflicto en la boda de Mauricio Nieto.

Hace poco Daniel Sosa rompió el silencio al respecto en un programa de televisión, en donde señaló que se sintió mal y preocupado por el estado de salud de Ricardo O'Farrill. El comediante se limitó a esas declaraciones y fue en una entrevista en Exa F. M. que profundizó un poco más.

"La polémica fue que empezó a decir un chorro de cosas que eran mentira de varios de nosotros, incluyéndome, y eso no saben el daño que me hizo. Y ver de una persona que fue muy importante para mí en esta industria, pues fue durísimo", dijo el comediante originario del Estado de México.

"De repente mucha gente diciendo: ‘Yo le creo todo lo que está diciendo’, y es como de: ‘Oye, ¿no estás viendo que está teniendo un problema importante?’”, apuntó Sosa, quien aseguró que le hizo mucho daño lo que sucedió.

“Ver un compa que la pasa mal, pues está ojete. De repente verlo en una serie o una novela es como ‘órale, qué loco lo que pasa’ y de repente lo ves con gente que tú quieres y aparte te hace mucho daño”, dijo Daniel Sosa en el programa de radio.

El comediante habló sobre si volvería a brindarle su amistad a Richie, quien en este momento se encuentra en recuperación: "Yo no quise decir nada porque sabía de dónde venía, Ricardo está pasando un momento… No puedo decirle nada, ni reclamarle porque se que no es él, ese no es el Richie con el que yo crecí, que yo conocí", señaló.

"El Ricardo que yo conocí es un comediante super talentoso que a todo el gremio nos apoyó y a todo mundo nos dio la oportunidad y de repente ves a esta persona y dices ‘pues este no es mi amigo’", aseguró Daniel Sosa.

DGC