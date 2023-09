Erik Rubín explota por preguntas sobre Apio Quijano; 'lo que tú digas no me importa'

Hace unos meses Erik Rubín y Andrea Legarreta anunciaron de manera oficial su separación, hecho que encendió los rumores sobre cuál pudo haber sido el motivo. Uno de los más sonados fue un supuesto romance con Apio Quijano, exhabitante de La Casa de los Famosos.

Y es que el integrante de Kabah y el integrante de Timbiriche comparten escenario y a través de redes sociales circulan videos de ambos personajes besándose arriba de la tarima durante el show que ofrecen.

Esto fue motivo suficiente para que en redes sociales se desatara el rumor sobre un posible romance entre ambos cantantes y que esto habría provocado la separación del Timbiriche de la conductora de Hoy.

Sin embargo, de inmediato tanto Erik Rubín como Andrea Legarreta salieron a desmentir los rumores y aclararon que este no es el motivo de la separación de la pareja, luego de 23 años de casados.

"Señores, es un show. Es algo que el mismo Apio hace con Benny; se acercan, se tocan, es algo que hacemos entre nosotros los intérpretes, los cantantes. Sucedió lo mismo con mi compañera Melissa hace unos meses. Igual, cantamos, nos acercamos, nos abrazamos. Me queda claro que hay gente muy idiota", expresó Erik Rubín muy molesto en un video de Instagram, el cual fue eliminado.

Erik Rubín reacciona ante nuevos cuestionamientos sobre Apio Quijano

A unos meses de esta polémica, medios de comunicación volvieron a preguntar al cantante de "Princesa Tibetana" si la situación con Apio había sido un factor para su separación con Andrea Legarreta.

"¿Fue un tema con Andrea?", preguntó a los reporteros el también actor, quien se encuentra participando en el musical Vaselina. Los reporteros aseguraron que Rubín ya no habría querido hacer el mismo performance con el integrante del Team Infierno luego de la polémica, a lo que él respondió.

¿En qué momento no lo he hecho. Acabo de tener un concierto con él y volvimos hacer la misma escena. Yo lo puse en mis redes sociales muy claramente, es parte de show. Piensen lo que quieran lo que tú digas o lo que tú digas no me importa, ni lo que piense la gente. Erik Rubín, actor y cantante

Una reportera insistió y puntualizó que sólo quería la postura de Rubín ante una broma que Quijano hizo dentro de La Casa de los Famosos: "Yo vi lo que él comentó y precisamente lo hizo como una broma, como lo hizo de Nicola y Wendy", señaló el cantante exaltado.

Ante la insistencia de la reportera, Erik Rubín concluyó: "Entonces tú habla con el Apio y cancélale las bromas al Apio y yo voy a también cancelar mis bromas, porque tú vas a pensar algo mal de mí yo no voy a hacer mis shows. Entonces en el 90's ya no vamos a hacer nada el Apio y yo para que no pienses tú, o digas, o demos a entender cualquier otra cosa".

