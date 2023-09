Garibaldi anuncia su regreso sin Sergio Mayer; asegura que nadie lo invitó

Garibaldi, agrupación que cautivó a propios y extraños durante la década de los noventa, anunció su regreso a los escenarios este 2023, Una de las situaciones que más llamaron la atención al respecto es que solo regresarán cinco de los integrantes, siendo Sergio Mayer el gran ausente.

Durante una conferencia de prensa con medios de comunicación, lo integrantes de Garibaldi, quienes ahora portarán el nombre GB5, señalaron que no hay rencillas entre los integrantes y aseguraron que fue el propio Mayer quien no quiso participar em el reencuentro.

Asimismo, informaron a medios de comunicación que se presentarán en septiembre en el 90's Pop Tour y que pronto se daría a conocer nueva música original. La agrupación estará compuesta por únicamente por Katia Llanos, Víctor Noriega, Luisa Fernanda, Charly López y Patricia Manterola, siendo Sergio Mayer el gran ausente.

“No pasa nada, en realidad el año pasado estuvimos trabajando con él y de pronto decidió hacer una agrupación nueva, así fue como se dieron las cosas, básicamente", aseguró Katia Llanos, quien agregó "respetamos lo que haya decidido".

Por su parte, Charly López, quien se sabe es amigo de Sergio Mayer, señaló que no se distanció de integrante del Team Infierno y que no hay rencillas: “Decidimos hablar los cinco y desde el amor lo hicimos, estamos haciéndolo con muchísimo cariño", dijo el bailarín, quien señaló: "No hay rencillas, ni nada, sólo evolución".

Sergio Mayer asegura que no lo invitaron

En entrevista con medios de comunicación, Sergio Mayer declaró que le desea lo mejor a sus excompañeros y aseguró que no hay pleito. Asimismo, aseguró: "Me hubiera encantado que me invitaran, estoy decepcionado y triste porque no me invitaron, pero nada más", dijo el exhabitante de La Casa de los Famosos.

"Me hubiera encantado estar con ellos por que los adoro", agregó Sergio Mayer, quien explicó que los derechos del nombre de Garibaldi los tiene Televisa y fue por ellos que sus excompañeros decidieron cambiárselo.

Síguenos en Google News

DGC