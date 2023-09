Alicia Machado acusa que José Manuel Figueroa le dio una golpiza: 'Está enfermo' | VIDEO

Alicia Machado se sinceró sobre un traumático episodio que vivió cuando era novia de José Manuel Figueroa en el 2006.

Fue en el reality show “Secretos de las indomables”, en el que Alicia Machado contó abiertamente cómo fue su relación con el hijo de Joan Sebastian. Cabe recordar que cuando ella participó en La casa de los famosos en 2021 adelantó que sufrió violencia con el también cantante, pero no fue sino hasta ahora que contó los detalles.

Alicia Machado dice que José Manuel Figueroa le dio una golpiza

La Miss Universo recordó que el cantante le dio una tremenda golpiza, por la que su familia estaba dispuesta a viajar desde Venezuela a México para defenderla.

De acuerdo con el testimonio que contó la exreina de belleza, fue un día en el que ella celebraba su cumpleaños, así que llegó a ver a su novio, quien se encontraba lavando algo, así que ella decidió abrazarlo por la espalda para sorprenderlo.

La también actriz dijo que José Manuel Figueroa reaccionó muy violento golpeándola con una fuerte cachetada.

“Es un sociópata, una persona que está enferma, por no decir que es un criminal… Yo no sé cómo ese tipo no está preso”, dijo Alicia Machado.

Recordó que una vez que la golpeó el cantante le empezó a dar patadas en el suelo. La modelo contó que en la casa estaba su representante, quien pudo auxiliarla para que su expareja le dejara de pegar.

Alicia Machado revela que José Manuel Figueroa la golpeó y la amenazaba de mu3rt3 😨 pic.twitter.com/Suq4DW8dLZ — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 8, 2023

Indicó que cuando se pudo reincorporar, se fue de la casa inmediatamente pero José Manuel intentó detenerla y le arrojó una piedra al vidrio de la camioneta de la actriz.

Alicia Machado dijo que tras el incidente se fue a Venezuela con su familia, en donde le cuenta a su mamá todo lo que pasó y entonces se unen su papá y sus hermanos con la intensión de querer viajar a México para enfrentarse al cantante.

La exreina de belleza mencionó que su mamá le llamó por teléfono directamente a Joan Sebastian, así como su papá para tener una discusión y defender a su hija. Alicia contó que recibió constantes amenazas de parte de José Manuel Figueroa.

En el reality show de “Secretos de las indomables”, participan Yuri y Ninel Conde, ésta última también fue novia de José Manuel Figueroa, quien escuchó atentamente a Alicia y hasta la consoló.

En ese sentido los usuarios comentaron que por la reacción de Ninel intuyen que ella también vivió violencia con José Manuel Figueroa y hasta piden alertar a su actual novia Marie Claire Harp.