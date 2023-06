Marcha LGBT+ CDMX 2023. Niurka llama narcisista a José Manuel Figueroa

Niurka asistió a la marcha del orgullo LGBT+ que se llevó a cabo este sábado en la capital del país. La actriz, bailarina y vedette llamó narcisistas a José Manuel Figueroa, y relató una anécdota en la que aseguró que el cantante jamás se preocupó por que la cubana tuviera un orgasmo.

Luego de la controversia alrededor de Niurka y José Manuel Figueroa, después de que la pareja de este último saliera del reality show, la cantante cubana dijo a medios de comunicación que el hijo de Joan Sebastian no se ha disculpado con ella y que fue a través de una amistad en común que se pusieron en contacto.

A raíz de esto, la vedette aseguró a medios de comunicación que José Manuel Figueroa es una persona narcisistas: "Se le olvidó que cunado él y yo tuvimos aquel romancito, que quedó muy mal porque a mí no me gustó para nada conocerlo, es una persona narcisistas, yoyiasta', que nada más habla de él y yo me la pasé ocho horas en su casa, la casa que le dejó su papá, y no hicimos más que estar sentados en la terraza en frente de la piscina, y yo con ganas de meterme a la piscina", detalló Niurka a medios de comunicación.

Asimismo, Niurka aseguró ante medios de comunicación que en aquella ocasión, Figueroa únicamente habló de él mismo, además de que jamás se preocupó porque la bailarina tuviera un orgasmo: "Él nunca se preocupó porque yo tuviera un orgasmo", puntualizó ante medios de comunicación.

Manda mensaje a la comunidad LGBT+

"Yo soy un gay con ellos, yo soy de ellos porque nací con ellos", aseguró la también cantante cuando se le comentó que la comunidad LGBT+ la ha adoptado como embajadora.

"Cuando empecé mi carrera ahí estuvieron conmigo y yo con ellos", apuntó Niurka y le mandó un mensaje a la comunidad en el marco del mes del orgullo LGBT+: "Que sean felices, que lo han logrado, que lo han hecho muy bien , que traten de hacer equilibrio, que aprovechen la oportunidad que nos ha dado la vida de tener un lugar de respeto en la sociedad, porque no nos están regalando nada. Teníamos el derecho, pero también hay que acoplarnos a la sociedad y no ser tóxicos", señaló la cubana.

DGC