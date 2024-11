Reciben Sheinbaum y Brugada a Romero: “Es el jefe del cártel inmobiliario”

La llegada de Jorge Romero a la dirigencia nacional del PAN fue criticada por la Presidenta, Claudia Sheinbaum, y por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quienes identificaron al nuevo líder albiazul como “jefe del cártel inmobiliario” en la capital del país.

En su conferencia matutina, la mandataria federal exhibió las críticas y acusaciones de corrupción que el expresidente Felipe Calderón lanzó en años anteriores en contra de Romero Herrera.

Expuso un fragmento del libro Decisiones difíciles, presentado por el exmandatario panista en el 2020, en cuyas páginas recuerda a Romero Herrera como delegado de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, a quien empresas señalaban de encabezar una red que las extorsionaba.

“Famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelan. Un amigo suyo y sobrino mío (de Felipe Calderón) me relató que dejó de trabajar con él, cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de siete millones de pesos al mes. Con ellos, además, habían filtrado el padrón del PAN en toda la ciudad”, leyó la Presidenta.

Los propios panistas los denuncian por este pasado de corrupción. Entonces, eso es lo que llegó a la dirigencia del PAN. Y diálogo siempre van a tener ahí con la secretaria de Gobernación, pero también es importante que se conozca Claudia Sheinbaum, Presidenta de México



También recordó la investigación que se abrió cuando aún era Jefa de Gobierno y la actual consejera jurídica, Ernestina Godoy, era titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Relató que dicha red de corrupción inmobiliaria se descubrió cuando Romero Herrera fue jefe delegacional, luego de que una explosión de un tanque de gas permitió ver violaciones a los usos de suelo en varios edificios a cargo de un mismo nombre.

Consultada sobre si habrá diálogo de su Gobierno con el PAN, comentó que sí, pero para ello el enlace será la Secretaría de Gobernación (Segob), que encabeza Rosa Icela Rodríguez.

“Los propios panistas los denuncian por este pasado de corrupción. Entonces, eso es lo que llegó a la dirigencia del PAN. Y diálogo siempre van a tener ahí con la secretaria de Gobernación, pero también es importante que se conozca, que se sepa”, declaró.

Respeto la decisión (del PAN), pero sí creo que es un mensaje preocupante que le mandan a la sociedad: el líder del cártel inmobiliario, ahora líder de un partido. Falta una autocrítica, pareciera que no interpretaron los resultados del 2 de junio Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX



Por separado, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, cuestionó también la designación del exdelegado en BJ y se refirió a su designación como un mensaje negativo y una falta de autocrítica, pues en el PAN “no interpretaron” los resultados del 2 de junio.

“Respeto la decisión que tomaron los militantes de ese partido (PAN), están en todo su derecho de elegir a quienes los representa su forma de pensar y actuar, pero sí creo que es un mensaje preocupante que le mandan a la sociedad: el líder del cártel inmobiliario, ahora líder de un partido. Falta una autocrítica, pareciera que no interpretaron los resultados del 2 de junio”, dijo.

De acuerdo con el Gobierno capitalino, de los 133 desarrollos inmobiliarios con 269 pisos excedentes, al menos 26 inmuebles y 67 pisos de más se construyeron durante el mandato de Romero Herrera, entre el 2012 y el 2015, algunos ubicados en las colonias Narvarte Oriente, Vértiz Narvarte, Nápoles, San José Insurgentes y Portales Sur, entre otras.

Su respuesta es calumniarme desde la titularidad de la Presidencia. Usted alude a señalamientos contra mi persona, entonces le pregunto: ¿Por qué no hay ninguna impugnación contra mí? Este tema ya tiene más de dos años Jorge Romero, Futuro presidente del PAN



Las cifras se duplicaron durante el mandato de su sucesor, Christian Von Roehrich, uno de sus colaboradores más cercanos y quien está detenido; además, durante la gestión de Santiago Taboada, también señalado, se detectaron 40 construcciones y 66 pisos de más.

Aunque Jorge Romero no ha sido imputado, el pasado 25 de abril el entonces vocero de la FGJCDMX, Ulises Lara, informó que el futuro líder panista formaba parte de las investigaciones en torno al cártel inmobiliario.

“Documentamos y presentamos ante la opinión pública este esquema de operación ilícita con el que posiblemente se benefició el exjefe delegacional y exdiputado Christian ‘N’, a su hermana y otras personas que han ocupado la titularidad de la alcaldía Benito Juárez, como es el caso del diputado federal Jorge ‘N’”, dijo Lara, lo que Romero calificó como “ridículo y falso”.

En mayo del 2023, La Razón publicó que la Fiscalía capitalina aseguró un inmueble ubicado en José María Rico, número 617, en la colonia Del Valle Centro, alcaldía BJ, cuya propiedad se le atribuyó a Noelia Romero, hermana de Jorge Romero; el terreno se encuentra muy cerca de la sede nacional del instituto político.

En un recorrido que realizó este diario, se observó que el domicilio, que anteriormente fungía como escuela preescolar y guardería, lucía como si no le hubieran dado mantenimiento desde hace tiempo, había plantas y áreas verdes desatendidas, una lona rota y en la puerta un sello de la FGJCDMX, que señalaba que el inmueble fue asegurado por el delito de enriquecimiento ilícito.

Además, en octubre pasado, un juez de control de la Ciudad de México le impuso medidas cautelares a 10 empresarios relacionados con el llamado cártel inmobiliario.

Panista señala calumnia, pero ofrece abrir diálogo

El futuro dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, acusó a la Presidenta, Claudia Sheinbaum, de supuestamente calumniarlo al asegurar que es el jefe del cártel inmobiliario, pese a lo cual, hizo un llamado al diálogo.

En un videomensaje difundido en redes sociales, expuso que la mandataria renunció a su militancia partidista para gobernar para todos los mexicanos, pero consideró que se conduce erróneamente con la oposición.

“Usted públicamente renunció a su militancia por considerar, con justicia, que debe gobernar para todas y todos. ¿Es así como usted renunció a su partidismo? ¿A esto nos habremos de atener los que pensamos distinto en este país? ¿En verdad es así como habrá de conducirse con la oposición?”, cuestionó.

Recordó que desde hace meses ha señalado que el PAN debe ofrecer un diálogo institucional para atender las necesidades de la gente “y ante esta propuesta de diálogo su respuesta es calumniarme desde la titularidad de la Presidencia de México, con toda la fuerza comunicativa del Estado.

“Usted alude a señalamientos contra mi persona, entonces le pregunto: ¿Por qué no hay ninguna impugnación contra mí? Si este tema ya tiene más de dos años, ni una sola imputación”, dijo.

El próximo dirigente nacional del blanquiazul dijo a la Presidenta que “es quien debería convocar a la unidad nacional (…) no a su división, no a su pugna. Nosotros, pese a la bienvenida que me dio, insistiremos en el diálogo, público, transparente (…) queremos hablar para encontrar soluciones a los problemas de a deveras en nuestro país”.

Finalmente, Romero Herrera invitó a Sheinbaum Pardo a que “reflexione si en verdad este es el camino que quiere usted para México, si quiere un segundo piso de descalificaciones, de señalamientos, de apodar al contrincante, o si quisiera poner su propio sello, el de usted, para reunificar y conciliar a nuestro país. En el PAN sabremos entender su respuesta”.