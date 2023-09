¿Erik Rubín confirma infidelidad con Mónica Noguera?: 'es mi amante'

La separación entre Andrea Legarreta y Erik Rubín sumó un nuevo escándalo hace unos días, pues Chisme no Like afirmó que el cantante le había sido infiel a la conductora con su colega Mónica Noguera. Ante ello, el famoso rompió el silencio y emitió una serie de duras declaraciones al respecto.

Ante las fuertísimas afirmaciones del programa de farándula y muchas especulaciones al respecto, Erik Rubín por fin rompió el silencio y dio su versión de los hechos.

Mónica Noguera Especial

En un encuentro con la prensa, Erik Rubín fue cuestionada respecto a la versión de que Mónica Noguera fue la causa de su separación con Andrea Legarreta… la cual es como de a mentiritas, pues sigue viviendo con ella y hasta duermen en la misma cama.

Notoriamente fastidiado, Erik Rubín le dijo a la prensa del chisme justo lo que quería oír, pero a manera de ironía para ver si ya lo dejan de andar molestando… lo cual es muy poco probable que suceda.

“Yo confirmo completamente que mi amante es Mónica Noguera, ¿cómo la ves desde ahí?, ¿qué más quieres? Confirmo que tengo un romance con Mónica Noguera, nos vamos a casar en un mes”, dijo con ironía.

“Confieso tener un romance con Mónica Noguera, nos casamos en un mes, ya”, agregó asegurando que si dice que es mentira no le van a creer y lo van a seguir hostigando.

Cabe recordar que hace unos días Mónica Noguera le dijo a Gustavo Adolfo Infante que su supuesto amorío con Erik eran puras calumnias.

Erik Rubín. Foto: Instagram

“No, claro que no, ayer estaba triste porque no sé de dónde viene, no sé de dónde sale esto. Erik es mi amigo pero tampoco es que nos hablemos diario, somos amigos cordiales, yo estoy en Commando, sus nenas están en Commando, nos vemos”, dijo.

Incluso pidió que paren los chismes sobre su amigo y Andrea Legarreta: “No los dejan descansar... a mí me dio tristeza por su situación, la muerte de su madre, yo conozco a esa familia y esto es un trancazo para todos porque no es cierto. Pobre Erik, estaba escuchando que también le preguntaron por Apio (Quijano) y no es justo eso”, lamentó.