Maribel Guardia le pide ayuda al espíritu de Julián Figueroa para 'seguir adelante'

Tal parece ser que Maribel Guardia no ha ido con un tanatólogo, pues le rogó al ánima de su hijo Julián Figueroa que la ayude a superar su muerte a 5 meses de su lamentable deceso.

A través de su Instagram, Maribel Guardia conmemoró los cinco meses del deceso de su bendición compartiendo una foto de Julián Figueroa la cual acompañó con un emotivo mensaje que deja ver que está lejos de superar el duelo, pues en su imaginario los espíritus y almas son reales y además capaces de escuchar súplicas de dolor.

Julián Figueroa. Especial

"Hijo amado, han pasado cinco meses y tu ausencia física sigue doliendo mucho, ayúdame a seguir adelante sin ti", señaló la famosa actriz y conductora.

Como era de esperarse, Maribel Guardia recibió decenas de mensajes de apoyo y solidaridad, muchos de ellos provenientes de figuras del lado más turbio de la farándula, como Ana Bárbara, Itatí Cantoral, Aracely Arámbula, Cynthia Urías y Andrea Legarreta.

Quien también recordó a Julián Figueroa a los cinco meses de su deceso fue su viuda Imelda Garza, quien subió una foto con él también acompañada de un mensaje desgarrador.

“Extraño tanto estas tonterías. Uno pensaría que con el pasar del tiempo se vuelve más fácil pero no es así”, inició la cantante en sus palabras.

“Cada broma que ya no puedo hacerle, casa serie que le encantaría y ya no podemos ver juntos, cada cosa que me gustaría contarle, cosas que nos preguntábamos, que ahora sé y no puedo decirle, logros en mi carrera que ya no le puedo compartir y saber que no podré volver a verlo, tocarlo o hablarle se siente horrible. Te amo de aquí al cielo”, abundó.

Hasta el momento se desconoce si Maribel Guardia e Imelda se reunieron para compartir su duelo y honrar la memoria del difunto artista.