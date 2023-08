Maribel Guardia afirma conocer la fecha de su muerte... porque se la reveló su hijo Julián Figueroa

Maribel Guardia desató las alarmas entre sus fans, pues afirmó que sabe la fecha exacta de cuando se va a morir, por que su difunto hijo Julián Figueroa se la reveló en un sueño.

Así lo afirmó Maribel Guardia en entrevista con la prensa, a la cual la famosa le dijo que ha tenido diversos sueños con su hijo, quien murió el pasado 9 de abril.

Maribel Guardia Foto: Instagram

La también actriz narró que buscará hablar con una tanatóloga para que le ayude a sobrellevar la dolorosa perdida de su hijo, quien dejó una viuda y un huérfano.

“Una cosa es vestirse de luto, que es vestirse de negro y otra cosa es el duelo, el duelo lo llevas por siempre, el duelo yo lo traigo en mi alma y me da mucha pena haber llorado aquí porque no debería de haber llorado, pero cuando lo hago lo hago yo, en secreto conmigo y lo disfruto mucho porque son lágrimas de agradecimiento”, señaló Maribel Guardia.

La famosa reconoció que la tristeza que siente la tiene agorada físicamente, y que necesita que la vea una especialista para poder superar el duelo: “estoy agotada física y mentalmente; necesito ver a una tanatóloga, que no la he visto y trabajar muchas cosas que tengo que trabajar".

Maribel Guardia y su hijo Julián Figueroa Foto: Instagram Maribel Guardia

Asimismo, La famosa conductora del programa Hoy agregó que un día se puso a rezar y fue entonces cuando vio a su hijo Julián Figueroa. No obstante, remarcó que lo vio lleno de luz y que le reveló muchas cosas, siendo la más contundente el día en el que perderá la preciada vida.

“Cuando perdí a Julián no podía ni caminar, me temblaban las piernas, y un día que estaba rezando el rosario llegó a mí, lo vi lleno de luz, me dijo muchas cosas, hasta cuándo me voy a morir, pero ya no les voy a contar eso”, finalizó Maribel Guardia.