Kimberly Flores exige 'justicia' por la grave causa de muerte de su sobrina Yuriby

Kimberly Flores reapareció en redes sociales para revelar la devastadora causa de muerte de su sobrina, la influencer guatemalteca Yuriby Gómez, por la cual le exigió a las autoridades que se haga justicia.

A través de un video que subió a su Facebook, Kimberly Flores dio los pormenores de la muerte de su sobrina Yuriby, de 23 años, y aseguró que la joven perdió la vida debido a una negligencia médica.

"Lo de Yuriby fue una negligencia médica: empezó con fiebres, después empezó con mucho dolor de estómago, pensábamos que era algo del estómago, fue al doctor y le mandaron inyecciones…”, inició la esposa de Edwin Luna en sus declaraciones.

“Después de un día para otro las fiebres no pararon y me dijo que le estaba sangrando la nariz; y sus piecitos y sus manos se empezaron a llenar de puntitos rojos… Y cuando ya le faltaba la última inyección de lo que le había mandado el doctor empezó a vomitar un líquido verde y me dijo 'tía y tiene puntitos rojos', entonces ahí fue donde nos alarmamos”, agregó.

Kimberly Flores señaló que Yuriby decidió ir a un hospital público, decisión de la cual se arrepintió enseguida: “me dice: 'tía, no me gusta aquí, hay mucha gente' y se asustó, entonces opté por decirle 'vete a un hospital privado, yo te lo voy a pagar'".

Kimberly no reveló el nombre del hospital privado al que fue su sobrina "porque eso ya se va a cuestión legal porque se tiene que hacer justicia de esta negligencia médica".

"Ella lo escogió, es el que le quedaba más cerca de casa. Fue con su novio, me mandó fotos que la habían atendido en ese momento, le colocaron suero nada más, no le dieron nada para el dolor hasta no ver quién iba a pagar la cuenta", explicó.

"Le dijeron a Yuriby que creían que tenía piedras en la vesícula pero que una piedra en sí le estaba obstruyendo parte del organismo. Se dieron cuenta cuando le hicieron exámenes que ella tenía las plaquetas bajas, que no le podían abrir para tratar de ver lo del apéndice, que le iban a hacer una endoscopia para tratar de removerle esa piedrita, entonces decidieron que se hiciera”, agregó Kimberly Flores.

La famosa añadió que el hospital transfirió a su sobrina a una clínica para un estudio; tras regresarla, el nosocomio privado comenzó a medicarla y después la mandó a su casa “con muchísimo dolor”.

Al tercer día de eso, Yuriby comenzó a empeorar: “empezó otra vez fiebres y fiebres altísimas y se empezó a hinchar y se le empezaron a hinchar también sus partes, entonces su mamá ya muy asustada y desesperada agarra a Yuriby y ya la lleva al hospital público, donde la atienden inmediatamente”.

“Lo que me cuenta su mamá es que ahí sí la atendieron muy rápido, le dieron el medicamento para el dolor… Su mamá mostró toda la papelería del otro hospital privado que ella había estado, ya después de todo ese proceso resulta que la nena se nos estaba poniendo cada vez mal, entonces tenía que entrar a una cirugía, tenían que abrirla toda”, abundó Kimberly Flores.

Durante la cirugía, los doctores descubrieron que “tenía parte del intestino perforado, le había caído una bacteria. Entonces ahí fue donde empieza toda esta pesadilla con Yuriby. Se dieron cuenta de que en el otro hospital por hacer una endoscopia la dañaron, le cayó una bacteria y eso le empezó pues a como paralizarle… Ahí fue donde indujeron a Yuriby al coma porque la tenían que dejar abierta para estar limpiando todo eso…".

Durante el procedimiento le entró agua a un pulmón a la influencer, lo cual desencadenó una serie de sucesos que terminaron en la muerte de Yuriby.