Maribel Guardia comparte alarmante mensaje junto a FOTO de Julián Figueroa: 'Me falta el aire'

Julián Figueroa, el hijo que Maribel Guardia engendró con Joan Sebastian, murió hace cuatro meses y la conductora y actriz está lejos de superar el duelo por el repentino fallecimiento de su única bendición, motivo por el cual alarmó a sus fans con un inquietante mensaje que compartió con motivo de la dolorosa efeméride.

Y es que en estas fechas recientes, Maribel Guardia ha preocupado a sus seguidores, pues la famosa incluso afirmó que un día mientras rezaba se le apareció el ánima posiblemente en pena de su hijo Julián, quien, entre otras cosas, le reveló la fecha exacta de su muerte.

Maribel Guardia y Julián Figueroa Especial

“Cuando perdí a Julián no podía ni caminar, me temblaban las piernas, y un día que estaba rezando el rosario llegó a mí, lo vi lleno de luz, me dijo muchas cosas, hasta cuándo me voy a morir, pero ya no les voy a contar eso”, pronunció ante la prensa.

Ahora, Maribel Guardia compartió una fotografía inédita de su hijo Julián Figueroa, en la cual el joven que dejó una viuda y a su primogénito en la orfandad se veía sonriente y feliz de pasar un momento de cercanía con su madre en un Starbucks.

Maribel Guardia y Julián Figueroa Foto: Especial

Sin embargo, el mensaje con el cual Maribel Guardia acompañó la postal desató alarmas, por lo que muchos fans piden estar al pendiente de los siguientes posteos de la famosa:

“4 meses sin ti, me falta el aire Julián”, fue el breve y doloroso texto con el que Maribel Guardia acompañó el recuerdo de su único hijo.

Como era de esperarse, sus fans y famosos faranduleros como Ana Bárbara, Consuelo Duval, Latin Lover, Violeta Isfel, Diana Reyes, Lourdes Munguía y Andrea Legarreta le mandaron sus condolencias y apoyo.