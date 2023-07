Maribel Guardia se suma a la fiebre de 'Barbie' con impactante vestido rosa

Maribel Guardia ha intentado paulatinamente recuperar su vida luego del fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa, quien hace apenas unos meses perdió la vida. La actriz ha estado más activa en redes sociales, luciendo radiante a sus 64 años.

Recientemente, Guardia compartió algunas imágenes en su cuenta de Instagram, en donde recibió el cariño y apoyo de la gente que la admira. En la red social de Meta, la actriz cuenta con alrededor de 9 millones de seguidores.

Fue la tarde de este lunes que Maribel Guardia compartió un video con el que se suma a la fiebre por "Barbie", la nueva película de Greta Gerwig que está causando furor en el mundo entero.

La actriz luce un impactante vestido rosa mientras baja unas escaleras y es interceptada por un adorable dálmata. El semblante de Maribel Guardia es alegre y regala por unos segundo una sonrisa a sus seguidores.

"Ella siempre con una luz única, a pesar de las circunstancias que le a dado la vida. Bendiciones, Maribel", escribe una usuaria en redes sociales. "Verse así a los 64 años definitivamente es un gran logro. El secreto de la eterna juventud. Que siga así siempre", apuntó un internauta.

Hace unos días, la actriz compartió una foto en la que luce radiante. "Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños (Pablo Neruda)", escribió Maribel Guardia.

DGC