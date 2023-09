¿Vuelve al hospital? Yeri Mua sufre caída durante prueba en la universidad

Yeri Mua de nuevo preocupó a sus fans luego de que en redes sociales comenzara a correr el rumore de que la influencer habría sufrido una caída mientras realizaba una prueba. Esto a apenas unas semanas de haber salido del hospital por problemas de salud.

Yeri Mua es una de las influencers más polémicas del internet, pero que al mismo tiempo más seguidores tienen. En la actualidad, la jarocha cuenta con más de 12 millones de seguidores en TikTok y más de 7 en Instagram.

Yeri Cruz Marela es una influencer quien ha estado en tendencia constantemente por su polémico estilo de vida y su peculiar forma de ser. Comenzó como creadora de contenido enfocado en maquillaje y productos de belleza, con lo que paulatinamente fue adquiriendo miles de seguidores.

Sin embargo, también se trata de una de las influencers más criticadas en redes sociales. Hace unos días denunció que su camioneta fue vandalizada y que hasta le robaron las placas. "No mam** manas, ya me iba a ir a la universidad con mi outfit y me encuentro con un hijo de su put** madre que a mi camioneta, vean, le robaron la put** placa", dijo Yeri Mua a través de un video.

Asimismo, hace unos días fue invitada al programa matutino Venga la Alegría, por lo que fue criticada por quienes sintonizan la emisión al considerar que no es contenido de calidad lo que ofrece la influencer: “¿En serio no tienen a quien invitar? Tanto talento que existe y lo desperdician en este tipo de gente que nada bueno contribuye”, escribieron en redes sociales.

Yeri Mua sufrió accidente

La última polémica entorno a la influencer jarocha gira entorno a que sufrió una caída que preocupó a sus fans. El hecho sucedió mientras Yeri Mua realizó una prueba para el grupo de porristas de su universidad.

Desde hace un tiempo, Yeri Mua se inscribió en la Universidad del Valle de México para estudiar lenguas extranjeras. Aprovechando, intentó inscribirse en el equipo de porristas de la institución educativa.

Fue entonces que intentando hacer una pirueta sufrió una atropellada caída, que afortunadamente no pasó a mayores. La salud de la joven está íntegra y salió caminado de la prueba, esperando que la llamen.

DGC