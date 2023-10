¿Nicola Porcella y Agustín Fernández pelean por el amor de Dania? Esto sabemos

Usuarios de redes sociales arremetieron en contra del programa matutino "Hoy", el cual puso en una incómoda situación a Nicola Porcella, Dania Méndez y Agustín Fernández. Y es que durante un panel se confrontó al grupo de amigos y se ventiló un supuesto triángulo amoroso.

Martha Figueroa, Jonathan Barajas y Sebastián Reséndiz pusieron en una incómoda situación a sus invitados y ventilaron asuntos de su vida privada. De acuerdo con los panelistas, habría una ruptura en la amistad de Nicola Porcella y Agustín Fernández por Dania Méndez.

Durante la emisión se aseguró que Agustín Fernández le habría presentado a Dania Méndez a Nicola Porcella durante un evento, pero que al ella estar más interesada en el peruano, el argentino se habría molestado. En medio de los dimes y diretes Fernández admitió que entre Dania Méndez y él sí hubo una diferencia, pero que fue ajena a Nicola Porcella.

"Tuvimos una diferencia de cosas que pasaron y nada, pero ya volvimos a hablar unas cositas. Fue una pequeña diferencia que hubo en ese momento, pasaron cosas... Somos amigos todos. ¿Por qué me iba a enojar con él si no pasó nada? No me puede robar algo que no es mío", dijo Fernández.

Por su parte, Dania Méndez reconoció que sí conoció a Porcella en el evento que refirieron los panelistas, además de su admiración por el peruano: "Coincidimos en ese evento... Fuimos separados, ahí tuve el gusto de conocer al señor Nicola, que no tenía el gusto de conocerlo. Tenía muchas ganas de conocerlo, lo admiro y quería conocerlo", aseguró.

Jonathan Barajas aseguró que la diferencia entre Agustín Fernández y Dania Méndez tenía que ver con el interés de ella en el peruano: "Al día siguiente de esa fiesta, tú llegaste muy bajoneado y tampoco saludaste a Dania, te dije '¿Por qué no la saludas?' y tus palabras textuales fueron 'porque ya la chupó el diablo y el diablo es Nicola', me vas a negar que dijiste eso", puntualizó el panelista.

te puede interesar Ema Pulido se disculpa llorando por sus comentarios feminicidas; fans insisten en su despido

Ante la situación y el incómodo momento, Nicola Porcella respondió sereno e intentando aclarar el borlote: "Eso de ya lo chupó el diablo no va. Estamos hablando de una mujer, hay una mujer acá y se respeta; primero vamos por ahí. Segundo, espero que no haya sido una referencia a mí porque eso no tiene nada que ver, lo vuelvo a repetir, estamos hablando de Dania, es una mujer que tiene principios y se le respeta", señaló Nicola Porcella.

Ante la incómoda situación en la que se vieron involucrados estos personajes, el público reaccionó criticando el programa matutino y reconociendo que el peruano respondió siempre con respeto: "Yo no entiendo para que los entrevistan si no los dejan hablar, a fuerza es lo que según ellos ven y hablan. Nico, una gran persona lo que transmite, ojala encuentre a alguien que realmente sea ideal para el. Que mal por parte del programa porque los enfrenta y la forma en la que se refieren hacia ella", se lee en las redes.

"Que bueno que Nicola les callo la boca, quedó claro Agustín es su hermano , por nadie va perder su amistad. Como siempre un caballero le dio su lugar a Dania de los comentarios malvibrosos. Bravo, Nicola, así se responde", aseguran los internautas.

Síguenos en Google News

DGC