Mariana Ochoa lanza incisivo comentario en contra de Yuridia; 'no dice ni buenas tardes'

Mariana Ochoa sigue arremetiendo en contra de colegas de la industria de la música en México. Ya se lanzó en contra de las integrantes de JNS y en esta ocasión le tocó a Yuridia, la exparticipante de La Academia que cautivó a todo el país con su potente voz.

La cantante de OV7 habló con medios de comunicación con respecto a su relación con sus compañeros de grupo. Ochoa dijo que se llevan muy bien y señaló que hay alguien de quien no puede hablar: "Pues en realidad todos nos llevamos muy bien. Como lo he dicho, hay una persona de la cual no puedo hablar porque se tuvo que firmar un contrato de confidencialidad por petición de él, sin embargo, con el resto nos llevamos increíble", señaló.

Se le cuestionó quién de la industria musical mexicana le cae mal, a lo que Mariana Ochoa respondió: "Mira, una vez dije que me caía mal esta Yuridia. No me cae mal, porque además me gusta cómo canta mucho Yuridia, pero de repente, así como que se pasa de largo, y no dice ni buenas tardes o algo, pero no, la admiro mucho. Tiene una voz muy privilegiada", dijo.

Mariana Ochoa arremete contra JNS

Hace unas semanas, Mariana Ochoa se lanzó en contra de las chicas de JNS con un par de comentarios que no fueron del agrado del público. A través de redes sociales los internautas le recriminaron a la cantante su postura.

"Saben que las amoooo, Pero si levanten la piernita", dijo Mariana Ochoa en una publicación de la agrupación. Además, en otra escribió: "Un shot de energia les hubiera caido bien. La unica intacta que si le hechó todo @karladiazof .... insisto, las amo, pero se quedaron cortas de energía. ¿Qué pasó chicas?", sentenció la cantante.

Ante estos comentarios, los seguidores de la agrupación se volcaron en criticas en contra de Mariana Ochoa: "Pues su concierto de OV7 en Chihuahua me dejó con ganas de no volver a verlos en vivo. Se nota la mala vibra que hay entre ustedes y ahí sí ni con shot se arregla", escribe un internauta.

DGC