Nicola Porcella explota contra 'Chisme No Like' y asegura que no tiene peticiones 'exquisitas'

Nicola Porcella, segundo lugar de La Casa de los Famosos, explotó en contra de un reportero de "Chisme No Like" al hacerle una pregunta que al peruano no le pareció. Y es que el reportero le dijo que a Nicola que "dicen que el integrante del Team Infierno tiene peticiones muy exquisitas".

El peruano llegó al aeropuerto y se mostró accesible con la prensa, a quienes les respondió sobre cómo ha sido el proceso de adaptarse a vivir en México y sobre los proyectos que el peruano tiene en puerta, como la novela con Juan Osorio.

Fue durante este lapso que el reportero del polémico programa por internet Chisme No Like aprovechó para preguntarle a Nicola Porcella sobre los rumores que aseguran que pide cosas bastante extravagantes para trabajar. El segundo lugar de La Casa de los Famosos de inmediato lo negó y culpó al reportero de haber inventado los dichos.

"Eso lo has inventado tú no yo. Eso lo has inventado tú, yo no lo he inventado. Me molesta que inventen, yo creo que siempre he sido una persona muy honesta, muy real, siempre he estado dispuesto a declarar y a decir las cosas, pero no me gusta que inventen cosas", respondió Nicola visiblemente incómodo.

"Yo peticiones no tengo. Al contrario, estoy sumamente agradecido de que quieran contar conmigo. En vez de pedir una petición uno tiene que agradecer", apuntó el integrante del Team Infierno, quien concluyó el comentario diciendo: "Para generar no hay que inventar, hay que preguntar".

¿Qué respondió Nicola Porcella sobre su estancia en México?

Nicola Porcella dijo que durante su estancia en México se ha sentido feliz y que citó a la cantante Chavela Vargas: "México es mi país. Como puse en mi historia: 'Un mexicano nace donde quiere', y la verdad estoy contento. No tengo palabras para agradecer a la gente de México", dijo.

DGC