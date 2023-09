Angélica Vale explota contra reporteros porque le preguntan de su peso; 'nada les gusta'

Angélica Vale explotó en contra de los medios de comunicación cuando durante una entrevista le preguntaron sobre su aspecto físico. La actriz, quien se encuentra participando en el musical Vaselina, dijo a los reporteros que "no les gusta nada" y explicó cómo se encuentra de salud actualmente.

Fue durante la función en la que el musical Vaselina celebró sus 100 mil espectadores que medios de comunicación interceptaron a la actriz para preguntarle sobre cómo ha sido su experiencia con la puesta en escena. La actriz señaló que participar en el musical es muy demandante.

Un reportero le preguntó si come a deshoras por las exigencias de la puesta en escena, a lo que Angélica Vale respondió que no: "Hasta eso me ha ido bastante bien. He estado bastante disciplinada", dijo la actriz. Una reportera le dijo que ha bajado de peso, comentario que hizo que la actriz reaccionara.

"¡Pues qué bueno! A ver, no les gusta nada. Que cuando subo, subo y que cuando bajo, tampoco", dijo Angélica Vale. Con un tono menos efusivo, la actriz explicó un tratamiento que ha llevado a cabo: "La dieta la traía desde hace años y no me hacía nada. creo que más bien mi doctor por fin le atinó al tratamiento hormonal que venía pidiendo desde hace nueve años", comentó ante medios.

Asimismo, reveló que cuando nacieron sus hijos le dieron hormonas lo que provocó que subiera de peso. "Fue muy difícil encontrarle y fueron nueve años de buscar y buscar y buscar hasta que creo que lo logré", explicó Angélica Vale.

Agregó que para este proceso la desintoxicaron y que se había preocupado por no poder controlar su peso: "Yo comía tres lechugas y no bajaba un kilo (...) pero sí fue un rollo hormonal", dijo.

DGC