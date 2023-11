¡La traición! La banda Full Brand excluye a Yeri MUA de contrato con disquera

La influencer Yeri MUA está en medio de la polémica otra vez y es que en esta ocasión la ahora cantante denunció que los amigos con los que hizo el tema viral de “Chupón” la traicionaron y firmaron un contrato con una disquera y a ella la excluyeron y además hablaron mal de ella.

A través de un video que circula en redes sociales, Yeri MUA se nota muy triste de saber que sus amigos le dieron la espalda y que no la incluyeron en la firma del contrato con la disquera.

"Qué feo sentirse no solo excluida en un proyecto del que formas parte, sino también que permitan que sus parejas se expresen de la peor manera de mí. Yo sé que algún día se me recompensará lo mucho que doy para los demás", escribió la influencer.

Que feo es sentirse no solo excluida en un proyecto del que formas parte si no también que permitan que sus parejas se expresen de la peor manera de mi.. yo se que algún día se me recompensará lo mucho que doy para los demás 💞💞💞⭐️⭐️⭐️ — tu bratz favorita (@yerimua) November 23, 2023

Y es que sus amigos Full Brand, la banda con la que hizo las canciones, publicaron un video en Warner Music y Yeri MUA aseguró que la gente que los maneja que hizo las negociaciones sin incluirla.

“Con quien tuve problema fue con quien lleva directamente Full Brand y con otro integrante, por temas personales y por otras cuestiones en las que me sentía excluida y no valorada en mi trabajo pero ya son cosas personales”, mencionó la influencer.

Yeri MUA aseguró, casi a punto del llanto, que seguirá su carrera musical sola y que ella podrá seguir adelante sin la necesidad de los compañeros que tenía y con quienes sacó las canciones. Además mencionó que del tema “Chupón” sigue recibiendo regalías.

“Yo h aré mis propios proyectos, no estoy firmada con nadie y por algo pasan las cosas, nunca alcancé a firmar algo que me comprometiera por años. Estamos solas, pero no me da miedo estar sola, solas vamos a salir adelante. Esto no es el fin del mundo”, contó la creadora de contenido.