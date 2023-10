Hijo de Erika Buenfil le dice a Yeri Mua que quiere hacer TODO con ella: 'te imaginé sin ropa'

Nicolás Buenfil, el hijo de Erika Buenfil, dejó claro que tiene gustos bien turbios y espeluznantes, pues el joven influencener le mandó un fuerte y duro mensaje a Yeri Mua, diciéndole que tiene ganas de hacer de todo con ella, en especial lo pecaminoso y perreador.

Hace unos días, el hijo de Erika Buenfil reveló que se sintió emocionado por haber conocido a Yeri Mua, a quien la gente ya la está nombrando como la nueva “mujer escándalo”, pero que en ese encuentro suscitado en una premiación hizo un “oso” que lo dejó en ridículo ante la “Bratz jarocha”.

No obstante, Nicolás Buenfil no va a impedir que una vergüenza momentánea le arruine las posibilidades de encamarse con la influencer de Veracruz, por lo que desde aquel encuentro no ha dejado de mandarle indirectas para ver si en una de esas se le hace.

Fue a través de uno de sus más recientes videos de TikTok, Nicolás Buenfil le mandó una fuerte indirecta a Yeri Mua, a través de un ritual vocalizado muy al estilo de los Gen Z.

Y es que el hijo de Erika Buenfil se puso a cantar el tema “Qlona”, que es una colaboración entre Karol G y Peso Pluma, y de esta manera aprovechó para manifestarle a la influencer que tiene el deseo de darse un encerrón con ella.

“Cuando se disfraza de Elastic girl”, dijo el joven de 18 haciendo referencia a que Yeri Mua se disfrazó así hace unos días.

Tras ello se puso a cantar: “Qué hijueputas ganas tengo de besarte, te vi en una foto y te imaginé sin ropa, te mentiría si no estoy loca por verte, con ese jeancito, cómo te ves de culona…”.

Que esperar a que Yeri Mua le responda al hijo de Erika Buenfil y le acepte o rechace su invitación a procrear.