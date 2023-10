Yeri Mua anuncia que dejará la universidad cuando se le acaben los outfits (VIDEO)

Yeri Mua está dando nuevamente de qué hablar y generando polémica, pues la famosa influencer veracruzana afirmó que va a dejar la universidad en el momento que se le acaben los outfits para llevar a sus clases.

Fue a través de una transmisión que hizo en sus redes, que Yeri Mua dio a conocer sus intenciones académicas, luego de que le respondió a toda la gente que afirmaba que había sido expulsada de la universidad.

"¿Por qué dicen que me corrieron de la universidad? qué atrevimiento tienen, ¿cómo se atreven?", sentenció la llamada “Bratz jarocha” ante sus fans.

Tras ello, Yeri Mua reconoció que ha sí ha reprobado gran cantidad de sus materias y afirmó que la única manera en la que abandonará la universidad será por voluntad propia y cuando se le acaban los outfits de ropa que llevar.

“Sí es cierto que ando reprobando, pero no es cierto que me hayan expulsado, de hecho, el otro día me marcaron para decirme que no he pagado la mensualidad, voy a ir a ver qué se puede hacer, yo no me quiero rendir, yo si quiero ser licenciada y voy a preguntar que se puede hacer”, señaló.

“Me compré ropa para ir a la universidad y ya ando reprobando todas las materias, ustedes creen que me voy a rendir, si no hubiera comprado ropa para ir a la universidad claro que me doy de baja, voy a ir de aquí hasta que se me acabe la ropa al menos, no me puedo dar de baja así como así”, remarcó Yeri Mua.

Lejos de criticarla por no tomar en serio los estudios universitarios, los fans de Yeri Mua afirmaron que es un modelo a seguir y celebraron sus declaraciones.

“Que linda. me gustó lo que dijo: yo si quiero ser lic, o sea siempre quiere superarse”, “Quiero ir a la Uni contigo nomas para sacar unos outfits”, “no te rindas Yeri, tú puedes, dedícate”, y “Yeri debería de buscar una carrera que se acople a su vida, una universidad online”, le dijeron.