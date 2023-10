Samadhi Zendejas exhibe que el actor Horacio Pancheri la insultó y le dijo fea | VIDEO

La actriz Samadhi Zendejas, quien es la estrella de la nueva telenovela de Telemundo “Vuelve a m", protagonizó una polémica, luego de que exhibió al actor Horacio Pancheri de haberla insultado en redes sociales.

Samadhi publicó un video en redes sociales en el que mostró el mensaje que le dejó Horacio Pancheri en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con la información, el actor le mandó un mensaje privado a Samadhi y le dijo lo siguiente: “Ver… que es fea eh”, se lee en el mensaje.

Samadhi Zendejas publicó un video en el que además de exhibir el mensaje del actor se pronunció en contra de los comentarios de gente que intenta herir el autoestima de los demás.

“Me estoy arreglando para sentirme un poco más linda, que es algo que no piensa todo el mundo, por ejemplo, Horacio Pancheri y es respetable. Hoy amanecí con un mensaje de Horacio insultándome, con una palabra que jamás me atrevería a mencionar y diciéndome que soy una mujer fea. Sé que no me lo querías mandar a mí, sino a alguien más”, mencionó la actriz que actualmente protagoniza una telenovela junto a William Levy,

“Por comentarios como el tuyo muchas mujeres se reprimen, no se creen bonitas y yo he tratado de demostrar que siendo auténtica, que siendo tú puedes ser hermosa, que no necesitas seguir un estereotipo. Que nadie les diga qué es ser bonita. Te mando bendiciones Horacio”, concluyó su mensaje Samadhi Zendejas,

Samadhi Zendejas, lucha contra el estereotipo de belleza

Samadhi Zendejas ofreció una entrevista a La Razón el pasado mes de marzo en la que comentó que se siente orgullosa de haber roto estereotipos y que después de haber tocado muchas puertas ha logrado cumplir su sueño de ser arista y ganarse un lugar en la industria del entretenimiento, tras haber interpretado a Jenni Rivera en Mariposa de barrio.

“Estamos acostumbradas a ver a mujeres muy ajenas a lo que somos realmente y el estar aquí para mi es romper estereotipos. Creo que ha sido mucho esfuerzo, muchas puertas tocadas y esta es una puerta abierta. Y ha valido la pena todas esas veces que me dijeron no. Y a veces como mujeres creemos que no valemos estar en un lugar importante”, dijo Samadhi Zendejas a este diario.

“Hoy abrimos puertas a la realidad que siempre ha existido, nada más que no estábamos acostumbrados, no estamos acostumbrados a ver a mujeres como yo siendo villanas de una telenovela o de una serie. Hoy en día me considero una mexicana muy linda que sin afán de cambiar”, dijo.