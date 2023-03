Día internacional de la Mujer: Samadhi Zendejas, Katya Echazarreta y otras mujeres se unen para inspirar con sus historias

Las mujeres exitosas inspiran a otras con sus historias a alzar la voz y a romper barreras y estereotipos para cumplir sus sueños.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, cinco mujeres de distintos ámbitos como son la moda, la actuación, la ciencia y el activismo se reunieron en una pasarela para el lanzamiento de la campaña de L’Oréal París “Porque tú lo vales”, en la que expusieron su trayectoria con la que buscan alentar a las mexicanas a perseguir cualquier meta que se pongan y superarla.

En esta iniciativa participan las actrices Renata Notni, Samashi Zendejas; la diseñadora Raquel Orozco; Katya Echazarreta, la primera mujer mexicana en llegar al espacio y Samantha Báez, directora de la fundación en contra la violencia de género Casa Gaviota.

Estas cinco mujeres empoderadas, embajadora locales, recorrieron la pasarela luciendo diseños de Raquel Orozco de su más reciente colección de Primavera – Verano 2023.

La primera en aparecer en escena fue Katya Echazarreta, la ingeniera que fue la primera mexicana en llegar al espacio. Lució un vestido roja de holanes en organza de seda.

“Me sentí más nerviosa antes de esta pasarela que antes de ir al espacio. Siempre me ha encantado la moda y mi propia feminidad, pero como ingeniera, sentía que mi vida y el mundo de la moda estaban en lados opuestos de la galaxia. Crecí rompiendo barreras, así que siento que estaba destinada a conquistar esta”, dijo Katya Echazarreta.

Después apareció en la pasarela la actriz Samadhi Zendejas, famosa actriz que lució un traje blanco y cuyo mensaje de empoderamiento radica en ser perseverante aunque haya muchos “no” por respuesta en el trayecto para conseguir un objetivo.

“Estamos acostumbradas a ver a mujeres muy ajenas a lo que somos realmente y el estar aquí para mi es romper estereotipos. Creo que ha sido mucho esfuerzo, muchas puertas tocadas y esta es una puerta abierta. Y ha valido la pena todas esas veces que me dijeron no. Y a veces como mujeres creemos que no valemos estar en un lugar importante”, dijo en entrevista con La Razón la actriz que le dio vida a Jenni Rivera en la serie de “Mariposa de barrio”.

Asimismo, consideró que actualmente se han abierto más espacios para las mujeres reales y se siente orgullosa de no transformarse para vivir su sueño de ser actriz.

Hoy abrimos puertas a la realidad que siempre ha existido, nada más que no estábamos acostumbrados, no estamos acostumbrados a ver a mujeres como yo siendo villanas de una telenovela o de una serie. Hoy en día me considero una mexicana muy linda que sin afán de cambiar, puedo transformarme para personajes a los que doy vida, pero siendo Samadhi la esencia Samadhi Zendejas

Después fue el turno de Samantha Báez, directora de la fundación en contra la violencia de género Casa Gaviota. Ella usó un espectacular vestido rojo con holanes. La organización que encabeza Báez tiene una alianza con L’Oréal de un programa de Stand Up con el que buscan hacer frente al acoso callejero.

“Nosotros somos especialistas en temas de violencia y pudimos hacer esta fusión. El stand up te da herramientas para actuar cuando ves a una mujer en situación de acoso, sabemos que la mujer se paraliza, pero lo que no sabemos es que las personas están alrededor son piezas claves para detener la violencia”, comentó en entrevista la activista.

La diseñadora de los espectaculares looks que lucieron estas mujeres empoderadas, Raquel Orozco, también desfiló y envió un mensaje en el que señaló que las mujeres debemos tendernos las manos unas a las otras.

Por otra parte, se manifestó a favor de que las mujeres vistan la ropa que más les gustan sin tener que sentirse juzgadas por ello.

“Lo más importante es tener la seguridad y amor por el cuerpo la talla y la estatura que tengamos. Creo que eso es lo más importante, respetar esa parte y la moda viene después”, dijo a La Razón.

Otra de las embajadoras que deslumbró en la pasarela fue la actriz Renata Notni, quien lució un traje color rosa y fue la quien cerró el desfile.

Por otro lado, Araceli Becerril, directora de comunicación corporativa de L’Oréal, señaló que el objetivo de este evento y campaña es empoderar a las mujeres y eligieron perfiles muy poderosos de distintos ámbitos que son modelos a seguir.

“El tema de empoderar a las mujeres es nuestra causa y queríamos reflejar cómo la confianza y el saberte valiosa es todo para conquistar tus sueños. Todas ellas en mundos muy diferentes, pero con un sueño en particular y cómo ellas lo lograron y transformaron la adversidad en algo superponeros a través de confiar en ellas mismas y creer en ellas mismas”, dijo a La Razón.

Nos damos cuenta de los importante que es visibilizar a mujeres exitosas para que sean un role model Araceli Becerril

Stand Up para luchar contra el acoso callejero

De acuerdo con un estudio el 80 por ciento de las mujeres ha sufrido acoso callejero y de estos casos solo el 25 por ciento dice que alguien la ayudó, pues el 86 por ciento de la gente no sabe cómo actuar ante esta situación.

Para instruir a las personas a que sepan cómo reaccionar ante una situación de acoso, L’Oréal se unió a la fundación Casa Gaviota para lanzar un programa de Stand Up.

Según Araceli Becerril, con esta alianza apuesta a enseñarle a la gente un método de cinco “D” para ayudar a las mujeres que sufran acoso en la calle que consiste en aplicar alguna situación que puede ser distraer, delegar, documentar, dirigirse al acosador o dar asistencia.

“Le apostamos a que sea un movimiento en el que hombres y mujeres lo sepamos detectar y le pongamos fin”, concluyó.