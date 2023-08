Vandalizan la camioneta de Yeri Mua y dice que le va a dar un 'chupetón' de premio a quien la ayude

Yeri Mua volvió a dar de qué hablar, pues a hora la famosa más polémica reveló que le vandalizaron su camioneta de lujo y que le va a da r un chupetón bien plantado a la persona que la ayude a dar con los delincuentes que dañaron su propiedad.

A través de sus redes, Yeri Mua subió un video en el que se muestra molesta por lo que le hicieron a su camioneta, pues afirmó que no fue un ataque circunstancial, sino que ya hay gente que busca dañarla directamente a ella.

Yeri Mua Foto: Especial

En su video, la también conocida como la "Bratz Jarocha" que además acaba de debutar en OnlyFans, reveló que le robaron la placa a su vehículo, pero lejos de ir a interponer una denuncia para evitar el mal uso de los datos de su vehículo, le pidió a sus fans que la ayuden a cambio de una recompensa bastante peculiar y llena de saliva.

"No mam** manas, ya me iba a ir a la universidad con mi outfit y me encuentro con un hijo de su put** madre que a mi camioneta, vean, le robaron la put** placa", fue lo primero que dijo la famosa.

Yeri Mua Foto: Especial

Yeri Mua señaló que no tiene ni la más remota idea de dónde le pudieron haber robado la placa, motivo por el cual hizo el anuncio de la peculiar recompensa que seguramente pondrá a muchos de sus vecinos a investigar más que las autoridades competentes.

"Me vandalizaron mi camioneta, así que se busca placa de Yeri Mua la que trae los chacales por detrás. Se da recompensa de un chupetón, así que les encargo manas. ¡Búsquenme mi placa, culer***!", concluyó la famosa, quien fue celebrada por sus fans por la manera en la que manejó la situación.