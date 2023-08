Dan de alta a Yeri Mua y ya se recupera en casa tras estar internada; ¿qué le diagnosticaron?

A través de redes sociales, la influencer Yeri Mua informó a sus más de siete miloones de seguidores que fue internada en un hospital en menos de 24 horas. Los fans de la veracruzana permanecieron pendientes de su salud y fue hasta hoy que la creadora de contenido informó que fue dada de alta.

Fue el pasado 16 de agosto que la influencer informó que fue hospotalizada de emergencia. Yeri Mua fue hospitalizada dos veces en menos de 24, hecho que preocupó a sus seguidores. Además, la creadora de contenido no habría dicho puntualmente su diagnóstico.

A través de Instagram, la veracruzana le informó a los millones de sguidores que tiene en su cuenta que ya está en casa: "Quería avisarles que ya estoy en mi casa, ya estoy mejor", dijo la creadora de contenido.

Señaló que todavía se sentía débil, pero que intentaría retomar sus actividades poco a poco: "Me voy a bañar apenas, voy a peinarme, arreglarme un poco para sentirme mejor y a recuperarme en casa", detalló Yeri Mua.

Asimismo, la influencer explicó a sus seguidores cuáles fueron las indicaciones médicas: "Tengo que guardar reposo y hay muchas cosas que me restringieron: no puedo tomar refrescos, jugos, prácticamente me mandaron a tomar agua simple por mucho tiempo y cero jugo Boing", detalló.

¿Cuál fue el diagnóstico de Yeri Mua?

Yeri Mua compartió en redes sociales que el médico le diagnosticó una infección en las vías urinarias y detalló que no se encuentra grave, pues está respondiendo bien al tratamiento: "Los que no saben que tengo, les platico que me dio una infección en las vías urinarias".

A través de videos relató un poco sobre su experiencia en el hospital: "Me tienen en observación para checar que no tenga una falla renal grave o cosas así. No tengo piedras en los riñones, ni nada de eso. Me siento de la chin***, aparte me llegó mi periodo", dijo.

DGC