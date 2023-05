Yeri Mua revela que abusaron de ella a los 17 años: 'Tenía una droga encima... no podía moverme'

Yeri Mua desató tristeza y horror con una de sus nuevas confesiones, pues reveló que fue violada cuando tenía 17 años, por un sujeto que la drogó.

Así lo relató Yeri Mua en “Pinky Promise”, programa en el que contó cómo fue ultrajada durante una visita que hizo a la CDMX con una amiga.

Yeri Mua contó que ella y su amiga querían entrar a una fiesta pero que no se los permitieron por ser menores de edad, pero que afuera del lugar conocieron a unos chavos que las invitaron a divertirse en otro lado.

En el otro establecimiento, a Yeri Mua la comenzó a acosar un sujeto, el cual le adulteró su bebida, muy al estilo de Fofo Márquez.

“Había un tipo que andaba como muy insistente, empecé a tomar la bebida y ya de ahí no recuerdo mucho, tengo lagunas mentales. Tenía una droga encima, no podía moverme mucho”, recordó.

Tras ello ocurrió lo peor: “recuerdo lo que pasó en el carro, no sé si ellos mismos lo planearon… Estos chavos dijeron que nos iban a llevar a un lugar seguro, nos fuimos a un hotel, yo pensé que me iba a quedar con mi amiga, pero ella se fue con alguien más y uno se ofreció a llevarme a mi cuarto… me lleva, puso pornografía en la televisión y me dijo: no te voy a hacer nada malo, sólo acuéstate y ya”, relató Yeri Mua.

La famosa agregó que tiene visiones borrosas del hecho y que le costó mucho asimilar lo que ocurrió, pues creyó que aquel delito había sido culpa suya.