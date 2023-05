Sergio Mayer ventila los pretextos que Issabela Camil le pone para no tener intimidad (VIDEO)

Tal parece ser que Issabela Camil es muy quisquillosa a la hora de entablar el delicioso con su esposo Sergio Mayer, pues el actor y ex diputado reveló cuáles son todos los pretextos que su pareja le pone para no practicar el “sin respeto”.

La pareja asistió al programa De Noche con Yordi, por lo que Sergio Mayer aprovechó para desquitarse de su esposa y todos los pretextos que le pone para no intimar con él.

Mayer enlistó absolutamente todos los pretextos que Issabela Camil le ha sacado en algún momento de su relación, la cual inició en 2009, los cuales son bastante clichés.

“Me duele la cabeza, estoy cansada, no me he bañado”, reveló Sergio Mayer en la cara de Issabela Camil.

Ante ello, la famosa negó las acusaciones en su contra: “ay no es cierto, nunca digo eso... ese sí", dijo señalando al de no haberse bañado: "ese es el único real”.

“Se pone de mal humor y no habla se vuelve mudo en la casa, no en ese momento porque me respeta, pero ya si no me he bañado en tres días, se molesta, anda todo serio”, agregó Camil, revelando información un poco grotesca que nadie el en mundo tenía ganas de conocer.