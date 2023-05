Nicki Nicole celebra a Peso Pluma y su música: 'Hay que estar orgullosos de él'

Peso Pluma está conquistando corazones en el mundo con sus corridos tumbados y bien narcobélicos, y entre una de las personas a las que tiene bien cautivadas es la argentina Nicki Nicole, quien se desvivió halagando a Doble P.

En una entrevista con Héctor Elí, Nicki Nicole habló de “Por las noches”, su colaboración con Peso Pluma: “Desde mi equipo me presentaron formar parte del remix de Por las noches, que es mi canción favorita de él, y dije ‘Ok, es un temón, pero cómo me subo a esto’”.

“No es lo mismo que una cumbia con Los Ángeles Azules que en Argentina se escucha, que ya la tengo más o menos, era un género que realmente era un desafío para mí”, ahondó la cantante.

“Cuando vi la seguridad que me dio Peso Pluma a la hora de subirme a la canción, cuando vi que me dio el tiempo porque las primeras veces era difícil, él no suele usar clic, va a su ritmo, a su manera, pero cuando conecté al 100 con el sentimiento, ahí salió el verso”, remarcó Nicki Nicole.

Asimismo, la cantante relató cómo fue cuando se encontró por primera vez con Peso Pluma: “lo conocí y me morí de risa, realmente se formó algo súper lindo y súper genuino”.

“De un momento para otro creo que Argentina y México somos uno con la música, y está increíble que eso pase. Siempre le voy a agradecer al público por hacerme sentir como en casa al estar acá”, añadió.

Finalmente, Nicki Nicole afirmó que le encantaría tocar en vivo con Peso Pluma y se desvivió en halagos hacia él.

“Me parece hermoso, súper orgullosa de los chicos que la están rompiendo y que realmente se lo merecen. Yo conocí a Peso Pluma y me parece una persona increíble, le mete un montón a la música y está en su momento, hay que disfrutarlo hay que estar orgullosos de él porque la está rompiendo y es una música súper linda, que cada vez que vengo a México la escucho y aprendo más”, finalizó.