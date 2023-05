Yeri Mua afirma que su novio le hizo brujería y un amarre con 'agua de bóxer'

Yeri Mua cada día da más asco en el mundo y ahora la famosa reveló que su novio no sólo le hizo brujería, sino una variante de un amarre completamente repugnante y con posible hepatitis: con agua de bóxer.

En entrevista con el youtuber Doble G, Yeri Mua afirmó que en redes hay varios brujos que están tras ella: “hay uno que se la pasa acosándome y como que me tiene demasiado rencor y él es el que se la pasa siempre dando lecturas negativas de mi vida".

No obstante, Yeri Mua humilló las ‘capacidades’ de aquel sujeto, pues dijo que, aunque el brujo ese le pronosticaba hechos fatídicos en su vida, nada le ha pasado.

Tras ello reveló que solía hacerse limpias: "Una vez que me hicieron una lectura y me dijeron que me estaban deseando el mal pero que iba a hacer una limpia. Lo único que me he hecho son limpias. Tiene demasiado que no me hago".

Asimismo, Yeri Mua dijo que no es santera, pero dijo que sólo le haría un amarre a "un tipo millonario como un Carlos Slim, ahí sí vale la pena hacerles un amarre". No obstante, dijo que nunca amarraría a nadie porque "qué tal si en un tiempo lo quiero dejar y se obsesiona", externa.

Tras ello, la famosa confesó que su novio le hizo un amarre de lo más repugnante del mundo, el cielo y el infierno: uno de agua de bóxer.

"Es un bóxer que usa mucho. Dice: 'te hice un amarre porque creo que me hiciste un amarre a mí', o sea, mi novio actual cree que yo le hice un amarre", pronunció.

Yeri Mua admitió que sí se tomó el agua de calzón de su novio, pues confía que su mente es más fuerte que cualquier brujería, además de que remarcó: "yo sólo soy guapa y tengo carisma y talento, yo tengo lo mío, no necesito hacer amarres".